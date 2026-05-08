Фіцо їде до Путіна з посланням від Зеленського: у Європі заговорили про прямий діалог із Кремлем

Словацький прем'єр може привезти з Москви «цінну інформацію» щодо планів Путіна, поки Київ попереджає світових лідерів про небезпеку візитів до РФ на 9 травня

8 травня 2026, 07:17
Кравцев Сергей

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви має намір передати Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. На цьому наголосив державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растислав Хованець під час засідання європейського комітету парламенту.

Путін та Фіцо. Фото: з відкритих джерел

За словами словацького дипломата, поїздка Фіцо до російської столиці може стати не лише символічним політичним жестом, а й спробою отримати від Кремля сигнал про подальші перспективи завершення війни. Хованец зазначив, що словацький прем'єр розраховує дізнатися про позицію Путіна щодо можливих переговорів та умов закінчення бойових дій.

У Братиславі вважають, що контакти з Москвою необхідні навіть на тлі війни, що триває. Хованец наголосив, що Євросоюз не повинен залишатися осторонь потенційних мирних переговорів і зобов'язаний бути присутнім за столом, де обговорюватимуться майбутні домовленості.

На цьому тлі в Європі все частіше лунають заяви про необхідність поновлення прямого діалогу з Кремлем. За словами представника МЗС Словаччини, низка західноєвропейських лідерів уже почала просувати ідею переговорів з Путіним як одного з варіантів пошуку виходу із затяжного конфлікту.

Тим часом, Київ продовжує демонструвати жорстку позицію. Напередодні 9 травня Володимир Зеленський застеріг іноземних політиків від поїздок до Москви та нагадав, що Україна раніше пропонувала встановити режим припинення вогню з 6 травня. Проте, як наголосив український лідер, Кремль відкинув цю ініціативу.

На тлі підготовки Росії до масштабних заходів до Дня перемоги дипломатична активність навколо Москви різко посилилася, а тема знову виходить у центр міжнародної політики.

Читайте також на порталі "Коментарі" – мирні переговори між Україною та Росією опинилися на межі зриву після нових вимог Кремля. Вже цього тижня секретар РНБО України Рустем Умеров вирушить до Майамі, де проведе зустріч із спеціальним посланцем США Стівом Уіткоффом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.





Джерело: https://marker.sk/spravy/4286/fico-zrejme-nesie-do-moskvy-odkaz-od-zelenskeho
