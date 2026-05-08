Фицо едет к Путину с посланием от Зеленского: в Европе заговорили о прямом диалоге с Кремлем

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву намерен передать Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец во время заседания европейского комитета парламента.

По словам словацкого дипломата, поездка Фицо в российскую столицу может стать не только символическим политическим жестом, но и попыткой получить от Кремля сигнал о дальнейших перспективах завершения войны. Хованец отметил, что словацкий премьер рассчитывает узнать позицию Путина относительно возможных переговоров и условий окончания боевых действий.

В Братиславе считают, что контакты с Москвой необходимы даже на фоне продолжающейся войны. Хованец подчеркнул, что Евросоюз не должен оставаться в стороне от потенциальных мирных переговоров и обязан присутствовать за столом, где будут обсуждаться будущие договоренности.

На этом фоне в Европе все чаще звучат заявления о необходимости возобновления прямого диалога с Кремлем. По словам представителя МИД Словакии, ряд западноевропейских лидеров уже начали продвигать идею переговоров с Путиным как одного из вариантов поиска выхода из затяжного конфликта.

Тем временем Киев продолжает демонстрировать жесткую позицию. Накануне 9 мая Владимир Зеленский предостерег иностранных политиков от поездок в Москву и напомнил, что Украина ранее предлагала установить режим прекращения огня с 6 мая. Однако, как подчеркнул украинский лидер, Кремль отверг эту инициативу.

На фоне подготовки России к масштабным мероприятиям ко Дню победы дипломатическая активность вокруг Москвы резко усилилась, а переговорная тема вновь выходит в центр международной политики.

