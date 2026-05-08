Главная Новости Общество события Фицо едет к Путину с посланием от Зеленского: в Европе заговорили о прямом диалоге с Кремлем
commentss НОВОСТИ Все новости

Фицо едет к Путину с посланием от Зеленского: в Европе заговорили о прямом диалоге с Кремлем

Словацкий премьер может привезти из Москвы «ценную информацию» о планах Путина, пока Киев предупреждает мировых лидеров об опасности визитов в РФ на 9 мая

8 мая 2026, 07:17
Автор:
Кравцев Сергей

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву намерен передать Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец во время заседания европейского комитета парламента.

Путин и Фицо. Фото: из открытых источников

По словам словацкого дипломата, поездка Фицо в российскую столицу может стать не только символическим политическим жестом, но и попыткой получить от Кремля сигнал о дальнейших перспективах завершения войны. Хованец отметил, что словацкий премьер рассчитывает узнать позицию Путина относительно возможных переговоров и условий окончания боевых действий.

В Братиславе считают, что контакты с Москвой необходимы даже на фоне продолжающейся войны. Хованец подчеркнул, что Евросоюз не должен оставаться в стороне от потенциальных мирных переговоров и обязан присутствовать за столом, где будут обсуждаться будущие договоренности.

На этом фоне в Европе все чаще звучат заявления о необходимости возобновления прямого диалога с Кремлем. По словам представителя МИД Словакии, ряд западноевропейских лидеров уже начали продвигать идею переговоров с Путиным как одного из вариантов поиска выхода из затяжного конфликта.

Тем временем Киев продолжает демонстрировать жесткую позицию. Накануне 9 мая Владимир Зеленский предостерег иностранных политиков от поездок в Москву и напомнил, что Украина ранее предлагала установить режим прекращения огня с 6 мая. Однако, как подчеркнул украинский лидер, Кремль отверг эту инициативу.

На фоне подготовки России к масштабным мероприятиям ко Дню победы дипломатическая активность вокруг Москвы резко усилилась, а переговорная тема вновь выходит в центр международной политики.

Читайте также на портале "Комментарии" — мирные переговоры между Украиной и Россией оказались на грани срыва после новых требований Кремля. Уже на этой неделе секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отправится в Майами, где проведет встречу со специальным посланником США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.





Источник: https://marker.sk/spravy/4286/fico-zrejme-nesie-do-moskvy-odkaz-od-zelenskeho
