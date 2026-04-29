"Поняття не має, про що говорить!": які слова Мерца вивели Трампа із себе

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп вибухнув критикою на адресу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за нібито його слова про те, що "Іран може мати ядерну зброю". Як передає портал "Коментарі", про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Дональд Трамп та Фрідріх Мерц.
Водночас Дональд Трамп у своєму посту розкритикував економічну ситуацію Німеччини.
Зазначимо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із різкою критикою політики США щодо Ірану, заявивши, що Вашингтон опинився у стратегічному безвиході. За даними Financial Times, німецький лідер відкрито засумнівався у спроможності адміністрації Дональда Трампа завершити конфлікт.
Під час візиту до однієї зі шкіл на заході Німеччини Мерц наголосив, що США вступили у протистояння без чіткого плану виходу. За його словами, американська сторона демонструє слабкість на переговорах, тоді як Іран діє набагато обачніше.
