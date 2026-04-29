Головна Новини Суспільство події "Поняття не має, про що говорить!": які слова Мерца вивели Трампа із себе
"Поняття не має, про що говорить!": які слова Мерца вивели Трампа із себе

Трамп у своєму посту розкритикував економічну ситуацію Німеччини

29 квітня 2026, 08:15
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп вибухнув критикою на адресу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за нібито його слова про те, що "Іран може мати ядерну зброю". Як передає портал "Коментарі", про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп та Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

"Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Іран може мати ядерну зброю. Він не має уявлення, про що говорить! Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках. Я зараз роблю з Іраном те, що інші країни чи президенти мали зробити вже давно", – зазначив голова Білого дому.

Водночас Дональд Трамп у своєму посту розкритикував економічну ситуацію Німеччини.

"Не дивно, що Німеччина так погано справляється як в економічному, так і в інших аспектах!" — зазначив Трамп.

Зазначимо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із різкою критикою політики США щодо Ірану, заявивши, що Вашингтон опинився у стратегічному безвиході. За даними Financial Times, німецький лідер відкрито засумнівався у спроможності адміністрації Дональда Трампа завершити конфлікт.

Під час візиту до однієї зі шкіл на заході Німеччини Мерц наголосив, що США вступили у протистояння без чіткого плану виходу. За його словами, американська сторона демонструє слабкість на переговорах, тоді як Іран діє набагато обачніше.

"Іранці вправно ведуть гру або навіть вправно уникають переговорів. Американці приїжджають і їдуть без результату. У результаті приниженою виглядає вся країна", — заявив канцлер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — шанс на світ все ж таки є: до якого варіанту угоди наближаються США та Іран.




Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116483733181582907
