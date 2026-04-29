"Понятия не имеет, о чем говорит!": какие слова Мерца вывели Трампа из себя

Президент США Дональд Трамп разразился критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца за якобы его слова о том, что "Иран может иметь ядерное оружие". Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Иран может иметь ядерное оружие. Он не имеет представления, о чём говорит! Если бы Иран имел ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках. Я сейчас делаю с Ираном то, что другие страны или президенты должны были сделать уже давно", – отметил глава Белого дома.

Вместе с тем Дональд Трамп в своём посте подверг критике экономическую ситуацию Германии.

"Не удивительно, что Германия так плохо справляется как в экономическом, так и в других аспектах!", – отметил Трамп.

Отметим, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резкой критикой политики США в отношении Ирана, заявив, что Вашингтон оказался в стратегическом тупике. По данным Financial Times, немецкий лидер открыто усомнился в способности администрации Дональда Трампа завершить конфликт.

Во время визита в одну из школ на западе Германии Мерц подчеркнул, что США вступили в противостояние без чёткого плана выхода. По его словам, американская сторона демонстрирует слабость на переговорах, тогда как Иран действует гораздо более расчётливо.

"Иранцы искусно ведут игру или даже искусно избегают переговоров. Американцы приезжают и уезжают без результата. В итоге униженной выглядит вся страна", — заявил канцлер.

