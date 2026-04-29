"Понятия не имеет, о чем говорит!": какие слова Мерца вывели Трампа из себя

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп разразился критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца за якобы его слова о том, что "Иран может иметь ядерное оружие". Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Вместе с тем Дональд Трамп в своём посте подверг критике экономическую ситуацию Германии.
Отметим, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резкой критикой политики США в отношении Ирана, заявив, что Вашингтон оказался в стратегическом тупике. По данным Financial Times, немецкий лидер открыто усомнился в способности администрации Дональда Трампа завершить конфликт.
Во время визита в одну из школ на западе Германии Мерц подчеркнул, что США вступили в противостояние без чёткого плана выхода. По его словам, американская сторона демонстрирует слабость на переговорах, тогда как Иран действует гораздо более расчётливо.
