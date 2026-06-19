Понад дві тисячі родин ВПО отримають житлові ваучери восени: які нові можливості готує влада

В Україні планують суттєво розширити можливості забезпечення житлом громадян, які змушені були залишити свої домівки в окупації. Нова ініціатива Кабміну дозволить поєднати сертифікати на купівлю нерухомості із пільговим державним кредитуванням. Нововведення від Кабміну мають офіційно набути чинності вже 17 липня 2026 року.

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"Уряд підтримав зміни, які дозволять інтегрувати житлові ваучери для окремих категорій ВПО з ТОТ із інструментом пільгового кредитування за програмою єОселя", — повідомив народний депутат Павло Фролов.

За його словами, позитивне рішення Кабміну стало результатом офіційного звернення парламентарів до виконавчої влади з вимогою синхронізувати ці два механізми підтримки. Проте, щоб система запрацювала на практиці, Верховна Рада має ухвалити законопроєкт №15335, який оновить норми іпотечного законодавства.

"Після набуття чинності норм закону, — підкреслив нардеп, — ваучер можна буде використовувати як сплату першого внеску за іпотекою в межах єОселі".

Він також додав, що наступним логічним етапом реформи має стати надання дозволу спрямовувати кошти ваучера на безпосереднє погашення вже чинної іпотеки. Очікується, що найближчий етап розподілу фінансування за програмою житлових сертифікатів стартує у вересні цього року. За попередніми розрахунками, допомогу зможуть отримати близько 2–3 тисяч родин внутрішніх переселенців.

Варто зазначити, що нові правила не матимуть зворотної сили для тих, хто отримав допомогу раніше. Зокрема, перші 3300 родин, яким видали ваучери на початку травня, не змогли скористатися цими комбінованими можливостями. Через відсутність синхронізації програм ветерани, які вже придбали житло через "єОселю", наразі стикнулися із серйозними проблемами під час спроби отримати належні їм 2 мільйони гривень за житловим ваучером.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що державна програма допомоги забезпечила новим житлом уже майже тисячу родин внутрішньо переміщених осіб, які захищають Україну. Попри цей успіх, для значної кількості евакуйованих громадян процедура використання житлових ваучерів залишається серйозним викликом.



