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Нові квартири для переселенців: чому державні ваучери на два мільйони досі важко реалізувати

60 днів на купівлю або втрата грошей: які труднощі виникають у ВПО з житловими сертифікатами

4 червня 2026, 13:11
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Недилько Ксения

Державна програма допомоги забезпечила новим житлом уже майже тисячу родин внутрішньо переміщених осіб, які захищають Україну. Попри цей успіх, для значної кількості евакуйованих громадян процедура використання житлових ваучерів залишається серйозним викликом.

Нові квартири для переселенців: чому державні ваучери на два мільйони досі важко реалізувати

Ілюстративне фото

Головною перешкодою наразі є повна відсутність взаємодії між сертифікатами та пільговим кредитуванням.

"Постанова Кабміну №1176 чітко передбачає можливість спрямувати ваучер на початковий внесок або закриття іпотечного кредиту, — наголошує народний депутат Павло Фролов, — проте фінансові установи досі не мають чітких інструкцій та механізмів, як саме приймати ці сертифікати в межах програми "єОселя"".

Крім того, виділених державою коштів часто просто не вистачає для ринкових реалій. За словами політика, сума у два мільйони гривень є замалою для купівлі навіть двокімнатної квартири у мегаполісах, через що люди змушені сильно обмежувати себе у виборі.

Ще одним критичним чинником є жорсткі часові обмеження, які заганяють покупців у глухий кут.

"На підбір нерухомості та юридичне підписання договору купівлі-продажу громадянам виділяють усього 60 діб із моменту резервування фінансування. Якщо родина не вкладається у цей термін, — зазначає Фролов, — їхня заявка автоматично анулюється та повертається в кінець черги, а заброньовані гроші йдуть назад до державного бюджету".

Парламентарі вже почали діяти, щоб виправити ці системні недоліки. Наразі депутатська команда направила офіційне звернення до Кабінету Міністрів України. Вони вимагають невідкладно скоригувати правила: збільшити терміни дії сертифікатів та повністю інтегрувати їх із програмою "єОселя", аби ліквідувати всі бюрократичні перепони для українців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українці, які через війну втратили домівки на тимчасово окупованих ворогом землях, тепер можуть офіційно подавати заявки на бронювання державних коштів для купівлі нової оселі. Програма під назвою "Житло для ВПО з ТОТ" стала новим етапом масштабного масштабного проєкту "єВідновлення".

Кабінет Міністрів України вже виділив на цей напрямок масштабне фінансування.

"На фінансування цієї програми Кабмін наразі спрямував 6,6 мільярда гривень, — повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, — завдяки чому ми зможемо невідкладно надати власні квартири та будинки орієнтовно 3 300 сім’ям".



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