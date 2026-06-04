Новые квартиры для переселенцев: почему государственные ваучеры на два миллиона до сих пор трудно реализовать

Государственная программа помощи обеспечила новым жильем уже около тысячи семей внутренне перемещенных лиц, защищающих Украину. Несмотря на этот успех, для большинства эвакуированных граждан процедура использования жилищных ваучеров остается серьезным вызовом.

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Главным препятствием сейчас является полное отсутствие взаимодействия между сертификатами и льготным кредитованием.

"Постановление Кабмина №1176 четко предусматривает возможность направить ваучер на первоначальный взнос или закрытие ипотечного кредита, — отмечает народный депутат Павел Фролов, — однако у финансовых учреждений до сих пор нет четких инструкций и механизмов, как именно принимать эти сертификаты в рамках программы "еОселя"".

Кроме того, выделенных государством средств часто просто не хватает для рыночных реалий. По словам политика, сумма в два миллиона гривен маловата для покупки даже двухкомнатной квартиры в мегаполисах, из-за чего люди вынуждены сильно ограничивать себя в выборе.

Еще одним критическим фактором являются жесткие временные ограничения, загоняющие покупателей в тупик.

"На подбор недвижимости и юридическое заключение договора купли-продажи гражданам выделяют всего 60 суток с момента резервирования финансирования. Если семья не укладывается в этот срок, – отмечает Фролов, – их заявка автоматически аннулируется и возвращается в конец очереди, а забронированные деньги уходят обратно в государственный бюджет".

Парламентарии уже начали действовать, чтобы устранить эти системные недостатки. Депутатская команда направила официальное обращение в Кабинет Министров Украины. Они требуют безотлагательно скорректировать правила: увеличить сроки действия сертификатов и полностью интегрировать их с программой "Еселя", чтобы ликвидировать все бюрократические преграды для украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в странице, которые в результате потеряли дома на временно оккупированных врагом землях, теперь могут официально подавать заявки на бронирование государственных средств для покупки нового дома. Программа под названием "Жилье для ВПЛ с ВОТ" стала новым этапом масштабного масштабного проекта "еВосстановление".

Кабинет Министров Украины уже выделил на это направление масштабное финансирование.

"На финансирование этой программы Кабмин направил 6,6 миллиарда гривен, — сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, — благодаря чему мы сможем безотлагательно предоставить собственные квартиры и дома ориентировочно 3 300 семьям".