Более двух тысяч семей ВПЛ получат жилищные ваучеры осенью: какие новые возможности готовят власти

В Украине планируют существенно расширить возможности обеспечения жильем граждан, вынужденных покинуть свои дома в оккупации. Новая инициатива Кабмина позволит совместить сертификаты на покупку недвижимости со льготным государственным кредитованием. Нововведения от Кабмина должны официально вступить в силу уже 17 июля 2026 года.

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"Правительство поддержало изменения, которые позволят интегрировать жилищные ваучеры для отдельных категорий ВПЛ с ВОТ с инструментом льготного кредитования по программе еОселя", — сообщил народный депутат Павел Фролов.

По его словам, положительное решение Кабмина стало результатом официального обращения парламентариев к исполнительной власти с требованием синхронизировать эти два механизма поддержки. Однако чтобы система заработала на практике, Верховная Рада должна принять законопроект №15335, который обновит нормы ипотечного законодательства.

"После вступления в силу норм закона, — подчеркнул нардеп, — ваучер можно будет использовать в качестве уплаты первого взноса по ипотеке в пределах еОсели".

Он также добавил, что следующим логическим этапом реформы должно стать предоставление разрешения направлять средства ваучера на непосредственное погашение уже действующей ипотеки. Ожидается, что ближайший этап распределения финансирования по программе жилищных сертификатов стартует в сентябре этого года. По предварительным расчетам, помощь смогут получить около 2-3 тысяч семей внутренних переселенцев.

Стоит отметить, что новые правила без обратной силы для тех, кто получил помощь раньше. В частности, первые 3300 семей, которым выдали ваучеры в начале мая, не смогли воспользоваться этими комбинированными возможностями. Из-за отсутствия синхронизации программ ветераны, которые уже приобрели жилье из-за "еселя", сейчас столкнулись с серьезными проблемами при попытке получить причитающиеся им 2 миллиона гривен за жилым ваучером.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что государственная программа помощи обеспечила новым жильем уже почти тысячу семей внутренне перемещенных лиц, защищающих Украину. Несмотря на этот успех, для большинства эвакуированных граждан процедура использования жилых ваучеров остается серьезным вызовом.



