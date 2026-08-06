Понад 50 будинків ще чекають на відновлення: Київщина розкрила, куди пішли сотні мільйонів гривень

У Київській області триває масштабне відновлення житлового фонду, який був пошкоджений або зруйнований внаслідок повномасштабної російської агресії. Станом на 2026 рік у регіоні відновлюють 51 житловий будинок, однак жоден із цих об'єктів поки не введений в експлуатацію. Про це йдеться у відповіді Київської обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Відновлення будинків після обстрілів у Київській області

Як повідомили в КОВА, Департамент регіонального розвитку реалізує заходи з відновлення 51 житлового будинку, серед яких є й гуртожитки. На ці роботи у 2026 році доведено фінансування в загальному обсязі 801,8 млн грн.

Найбільшу частину коштів спрямовано з двох джерел. Із обласного бюджету, відповідно до Програми відбудови багатоквартирних житлових будинків у Київській області на 2023–2026 роки, передбачено 248,9 млн грн для відновлення 34 житлових будинків.

Ще 552,8 млн грн Київщина отримала з державного бюджету в межах бюджетної програми реалізації публічних інвестиційних проєктів Міністерства розвитку громад та територій України. Ці кошти мають забезпечити відновлення ще 24 житлових будинків у населених пунктах області.

Водночас у Київській ОВА зазначають, що всі роботи наразі перебувають у процесі виконання. Жоден із житлових будинків, які фінансуються у 2026 році, ще не завершено. В адміністрації пояснюють, що роботи здійснюються відповідно до затверджених проєктних рішень та в межах доведених обсягів фінансування.

Окрім житлового фонду, у Київській області реалізують і проєкти зі створення безпечних умов у закладах освіти. Зокрема, за рахунок державної субвенції фінансується дев'ять проєктів у Бориспільській, Боярській, Вишневій, Ірпінській, Кожанській та Маловільшанській громадах на загальну суму понад 368,2 млн грн. Також окремо триває реалізація ще одного проєкту у Феодосіївській громаді вартістю 39,65 млн грн.

Також видання "Коментарі" повідомляло – мільйони на укриття, але є проблема: Хмельницька ОВА визнала порушення із захисними спорудами.



