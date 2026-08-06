Более 50 домов еще ждут восстановления: Киевщина раскрыла, куда ушли сотни миллионов гривен

В Киевской области продолжается масштабное восстановление жилищного фонда, поврежденного или разрушенного в результате полномасштабной российской агрессии. По состоянию на 2026 год в регионе восстанавливают 51 жилой дом, однако ни один из этих объектов пока не введен в эксплуатацию. Об этом говорится в ответе Киевской областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Восстановление домов после обстрелов в Киевской области

Как сообщили в КОВА, Департамент регионального развития реализует мероприятия по восстановлению 51 жилого дома, среди которых есть общежития. На эти работы в 2026 году доказано финансирование в общем объеме 801,8 млн. грн.

Наибольшая часть средств направлена из двух источников. Из областного бюджета согласно Программе восстановления многоквартирных жилых домов в Киевской области на 2023-2026 годы предусмотрено 248,9 млн грн для восстановления 34 жилых домов.

Еще 552,8 млн. грн. Киевщина получила из государственного бюджета в рамках бюджетной программы реализации публичных инвестиционных проектов Министерства развития общин и территорий Украины. Эти средства должны обеспечить восстановление еще 24 жилых домов в населённых пунктах области.

В то же время в Киевской ОВА отмечают, что все работы находятся в процессе выполнения. Ни один из жилых домов, финансируемых в 2026 году, еще не завершен. В администрации объясняют, что работы осуществляются в соответствии с утвержденными проектными решениями и в пределах доведенных объемов финансирования.

Кроме жилищного фонда, в Киевской области реализуют и проекты по созданию безопасных условий в учебных заведениях. В частности, за счет государственной субвенции финансируется девять проектов в Бориспольской, Боярской, Вишневой, Ирпенской, Кожанской и Маловильшанской общинах на общую сумму более 368,2 млн. грн. Также отдельно идет реализация еще одного проекта в Феодосиевской общине стоимостью 39,65 млн грн.

Также издание "Комментарии" сообщало – миллионы на укрытие, но есть проблема: Хмельницкая ОВА признала нарушения с защитными сооружениями.



