Помер головний гіпнотизер СРСР: чим він прославився

Анатолій Кашпіровський, який став однією з найвідоміших постатей радянського телебачення кінця 1980-х років, помер у віці 87 років. Про його смерть повідомив російський телеведучий Андрій Малахов. Згодом інформацію підтвердив директор психотерапевта.

Анатолій Кашпіровський. Фото: з відкритих джерел

За даними російських ЗМІ, Кашпіровський помер у себе вдома. Близькі викликали швидку допомогу, проте медикам не вдалося його врятувати. Причиною смерті називають гостру серцеву недостатність.

Кашпіровський набув широкої популярності завдяки масовим телевізійним сеансам "оздоровлення". Його програми виходили на Центральному телебаченні СРСР з 1989 року та збирали багатомільйонну аудиторію. Психотерапевт заявляв про здатність впливати на стан людей у вигляді навіювання на відстані.

Особливий резонанс викликали телемости Київ – Москва та Київ – Тбілісі. Під час них Кашпіровський стверджував, що може забезпечити дистанційне знеболювання пацієнтів під час хірургічних операцій. Ці заяви згодом неодноразово ставали предметом дискусій та критики з боку представників медичної спільноти.

Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року у селі Ставниця Хмельницької області. 1962 року закінчив Вінницький медичний інститут, після чого близько 25 років працював у психіатричній лікарні.

1993 року він став депутатом Державної думи Росії від ЛДПР, проте повторно до парламенту не обирався.

Попри спад популярності, Кашпіровський продовжував з'являтися у громадському просторі. У період пандемії коронавірусу він відновив активність в інтернеті та проводив прямі ефіри та дистанційні "оздоровчі сеанси" на YouTube аж до весни 2026 року.

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