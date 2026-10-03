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Умер главный гипнотизер СССР: чем он прославился

Советский психотерапевт, чьи телевизионные сеансы в конце 1980-х смотрели миллионы людей, скончался в возрасте 87 лет. Причиной смерти называют острую сердечную недостаточность

3 октября 2026, 13:14
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Кравцев Сергей

Анатолий Кашпировский, ставший одной из самых известных фигур советского телевидения конца 1980-х годов, умер в возрасте 87 лет. О его смерти сообщил российский телеведущий Андрей Малахов. Позже информацию подтвердил директор психотерапевта.

Умер главный гипнотизер СССР: чем он прославился

Анатолий Кашпировский. Фото: из открытых источников

По данным российских СМИ, Кашпировский скончался у себя дома. Близкие вызвали скорую помощь, однако медикам не удалось его спасти. Причиной смерти называют острую сердечную недостаточность.

Кашпировский получил широкую известность благодаря массовым телевизионным сеансам "оздоровления". Его программы выходили на Центральном телевидении СССР с 1989 года и собирали многомиллионную аудиторию. Психотерапевт заявлял о способности воздействовать на состояние людей посредством внушения на расстоянии.

Особый резонанс вызвали телемосты Киев – Москва и Киев – Тбилиси. Во время них Кашпировский утверждал, что может обеспечивать дистанционное обезболивание пациентов во время хирургических операций. Эти заявления впоследствии неоднократно становились предметом дискуссий и критики со стороны представителей медицинского сообщества.

Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, после чего около 25 лет работал в психиатрической больнице.

В 1993 году он стал депутатом Государственной думы России от ЛДПР, однако повторно в парламент не избирался.

Несмотря на спад популярности, Кашпировский продолжал появляться в публичном пространстве. В период пандемии коронавируса он возобновил активность в интернете и проводил прямые эфиры и дистанционные "оздоровительные сеансы" на YouTube вплоть до весны 2026 года.

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