Россия перешла к этапу уничтожения: что скрывается за новыми ударами дронами

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Кравцев Сергей
В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Россия может применять на дальнобойных беспилотниках кумулятивные заряды против крупных укрепленных целей, таких как Южный мост. Однако для нанесения существенного ущерба необходимы повторные точные удары в течение короткого промежутка времени. Тип боевой части, примененной при нынешней атаке, пока не установлен. Что нужно знать об особенностях новых атак РФ и возможности их отражения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире телеканала FREEДОМ, что россияне не прекращают терроризировать Киев и область массированными дроновыми атаками с использованием реактивных БпЛА “Герань-4” и “Герань-5”. Воздушная тревога в столице стала значительно дольше, чем время без дроновых угроз. При этом порядка 60% атак происходит днем. Украина уже имеет перехватчики, которые сбивают такие беспилотники, но их производство еще нужно масштабировать. И добиться того, чтобы эти дроны стали минимально эффективными, возможно уже в ближайшее время.
По его словам, дрон, который мы называем “Герань-5”, по сути, является копией достаточно старой иранской ракеты. На сегодняшний день уровень перехвата этих БпЛА украинскими военными уже составляет порядка 57%.
При этом он акцентировал: не существует в мире такого оружия, которое гарантирует стопроцентное сбитие всех воздушных целей.
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что Россия перешла к массовому применению реактивных дронов, стремясь уничтожать критическую инфраструктуру и пытаясь усиливать давление на украинское население.
По словам эксперта, в месяц Россия способна производитель около 3200 дронов "Герань-4/5" и еще 3000 обычных бензиновых БПЛА "Герань-2".
Эксперт отметил, что Украина начала перехватывать больше реактивных дронов. Однако, даже если беспилотник не попадает в цель, он всё равно может нанести ущерб и привести к гибели людей.
Згурец уверен, что РФ перешла от этапа войны на истощение к этапу уничтожения. Он заявил, что россияне хотят уничтожить все объекты, имеющие какое-либо отношение к обеспечению жизни граждан.
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