Россия перешла к этапу уничтожения: что скрывается за новыми ударами дронами

В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Россия может применять на дальнобойных беспилотниках кумулятивные заряды против крупных укрепленных целей, таких как Южный мост. Однако для нанесения существенного ущерба необходимы повторные точные удары в течение короткого промежутка времени. Тип боевой части, примененной при нынешней атаке, пока не установлен. Что нужно знать об особенностях новых атак РФ и возможности их отражения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников

Россия на данном этапе нашла такой вариант, который позволяет ей делать нашу жизнь сложнее

Военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире телеканала FREEДОМ, что россияне не прекращают терроризировать Киев и область массированными дроновыми атаками с использованием реактивных БпЛА “Герань-4” и “Герань-5”. Воздушная тревога в столице стала значительно дольше, чем время без дроновых угроз. При этом порядка 60% атак происходит днем. Украина уже имеет перехватчики, которые сбивают такие беспилотники, но их производство еще нужно масштабировать. И добиться того, чтобы эти дроны стали минимально эффективными, возможно уже в ближайшее время.

По его словам, дрон, который мы называем “Герань-5”, по сути, является копией достаточно старой иранской ракеты. На сегодняшний день уровень перехвата этих БпЛА украинскими военными уже составляет порядка 57%.

“Россия на данном этапе нашла такой вариант, который позволяет ей делать нашу жизнь сложнее. Но на сегодняшний день уровень перехвата этих дронов нашей стороной уже составляет порядка 57%. И в принципе просматривается свет в конце тоннеля, когда мы сможем довести уровень уничтожения этих дронов до приемлемых понятий”, — отметил Грабский.

При этом он акцентировал: не существует в мире такого оружия, которое гарантирует стопроцентное сбитие всех воздушных целей.

“Это аксиома. И такого оружия быть не может. Но, тем не менее, добиться того, чтобы дроны эти стали минимально эффективными, мы можем. И мы над этим работаем”, — сказал военный эксперт.

Россияне хотят уничтожить все объекты, имеющие какое-либо отношение к обеспечению жизни граждан

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что Россия перешла к массовому применению реактивных дронов, стремясь уничтожать критическую инфраструктуру и пытаясь усиливать давление на украинское население.

По словам эксперта, в месяц Россия способна производитель около 3200 дронов "Герань-4/5" и еще 3000 обычных бензиновых БПЛА "Герань-2".

"Для атак на столицу за месяц россияне использовали более 2000 реактивных дронов. Фактически почти всё, что произвели. Это свидетельствует о том, что РФ пытается использовать все возможности, чтобы нанести максимальный ущерб украинской гражданской и частично оборонной инфраструктуре", — подчеркнул Згурец.

Эксперт отметил, что Украина начала перехватывать больше реактивных дронов. Однако, даже если беспилотник не попадает в цель, он всё равно может нанести ущерб и привести к гибели людей.

"Пока эти реактивные дроны являются для противника идеальным средством террора и давления. Пока не появится противоядие – в этот промежуток времени враг будет максимально использовать этот потенциал", — считает эксперт.

Згурец уверен, что РФ перешла от этапа войны на истощение к этапу уничтожения. Он заявил, что россияне хотят уничтожить все объекты, имеющие какое-либо отношение к обеспечению жизни граждан.

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