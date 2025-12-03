Politico розкрило, чим насправді закінчилися переговори спецпредставників США з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін під час нових переговорів про припинення війни проти України вдавався до суміші показної чарівності, маніпулятивних прийомів та відвертих загроз, намагаючись позначити свою позицію спецпредставнику США Стіву Уіткоффу та раднику Дональда Трампа Джареду Кушнеру. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує Politico.

За даними видання, Віткофф і Кушнер провели частину дня в Москві, прогулюючись і обідаючи в елітному ресторані, тоді як Путін навмисно затягував зустріч у Кремлі. Поки американська делегація очікувала, російський лідер виступив на інвестиційному форумі, звинувативши Європу у зриві мирного процесу та натякнувши на можливу ескалацію.

Зустріч у результаті почалася на три години пізніше запланованого і тривала близько п'ятої години, завершившись глибокої ночі. Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав розмову "корисною і конструктивною", проте визнав, що для досягнення результатів "має багато роботи".

За його словами, Москва "не далека від світу", хоча одночасно російська сторона знову спробувала перекласти відповідальність за провал дипломатії на ЄС, який не брав участі у зустрічі.

Politico нагадує, що план Дональда Трампа передбачає відмову України від частини територій та відмову від вступу до НАТО. При цьому незрозуміло, які зобов'язання Вашингтон очікує від Росії і чи готовий Кремль йти на поступки.

Видання наголошує, що ні переговори в Стамбулі, ні саміт Трампа та Путіна на Алясці, ні попередні п'ять візитів Віткоффа до Москви не призвели до пом'якшення позиції РФ. На думку журналістів, поки що немає ознак того, що і майбутні зустрічі зможуть змінити жорсткий курс Кремля.

