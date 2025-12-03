Российский диктатор Владимир Путин во время новых переговоров о прекращении войны против Украины прибегал к смеси показного обаяния, манипулятивных приемов и откровенных угроз, пытаясь обозначить свою позицию спецпредставителю США Стиву Уиткоффу и советнику Дональда Трампа Джареду Кушнеру. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Politico.

Переговоры в Кремле. Фото: из открытых источников

По данным издания, Уиткофф и Кушнер провели часть дня в Москве, прогуливаясь и обедая в элитном ресторане, тогда как Путин намеренно затягивал встречу в Кремле. Пока американская делегация ожидала, российский лидер выступил на инвестиционном форуме, обвинив Европу в срыве мирного процесса и намекнув на возможную эскалацию.

Встреча в итоге началась на три часа позже запланированного и продолжалась около пяти часов, завершившись глубокой ночью. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор "полезным и конструктивным", однако признал, что для достижения результатов "предстоит много работы".

По его словам, Москва "не далека от мира", хотя одновременно российская сторона вновь попыталась переложить ответственность за провал дипломатии на ЕС, который не участвовал во встрече.

Politico напоминает, что план Дональда Трампа предполагает отказ Украины от части территорий и отказ от вступления в НАТО. При этом до сих пор неясно, какие обязательства Вашингтон ожидает от России и готов ли Кремль идти на уступки.

Издание подчеркивает, что ни переговоры в Стамбуле, ни саммит Трампа и Путина на Аляске, ни предыдущие пять визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции РФ. По мнению журналистов, пока нет признаков того, что и предстоящие встречи смогут изменить жесткий курс Кремля.

компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине найти так и не удалось. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа.




