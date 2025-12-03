logo

BTC/USD

93627

ETH/USD

3060.18

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Politico раскрыло, чем на самом деле закончились переговоры спецпредставителей США с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Politico раскрыло, чем на самом деле закончились переговоры спецпредставителей США с Путиным

В Кремле вновь затягивают переговоры, демонстрируя жесткую позицию по Украине

3 декабря 2025, 07:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин во время новых переговоров о прекращении войны против Украины прибегал к смеси показного обаяния, манипулятивных приемов и откровенных угроз, пытаясь обозначить свою позицию спецпредставителю США Стиву Уиткоффу и советнику Дональда Трампа Джареду Кушнеру. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Politico.

Politico раскрыло, чем на самом деле закончились переговоры спецпредставителей США с Путиным

Переговоры в Кремле. Фото: из открытых источников

По данным издания, Уиткофф и Кушнер провели часть дня в Москве, прогуливаясь и обедая в элитном ресторане, тогда как Путин намеренно затягивал встречу в Кремле. Пока американская делегация ожидала, российский лидер выступил на инвестиционном форуме, обвинив Европу в срыве мирного процесса и намекнув на возможную эскалацию.

Встреча в итоге началась на три часа позже запланированного и продолжалась около пяти часов, завершившись глубокой ночью. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор "полезным и конструктивным", однако признал, что для достижения результатов "предстоит много работы". 

По его словам, Москва "не далека от мира", хотя одновременно российская сторона вновь попыталась переложить ответственность за провал дипломатии на ЕС, который не участвовал во встрече.

Politico напоминает, что план Дональда Трампа предполагает отказ Украины от части территорий и отказ от вступления в НАТО. При этом до сих пор неясно, какие обязательства Вашингтон ожидает от России и готов ли Кремль идти на уступки.

Издание подчеркивает, что ни переговоры в Стамбуле, ни саммит Трампа и Путина на Аляске, ни предыдущие пять визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции РФ. По мнению журналистов, пока нет признаков того, что и предстоящие встречи смогут изменить жесткий курс Кремля.

Читайте также на портале "Комментарии" — компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине найти так и не удалось. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/jared-kushner-donald-trump-russia-vladimir-putin-peace-europe/
Теги:

Новости

Все новости