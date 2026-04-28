Поліцію готують до нових умов: Клименко здивував деталями

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував запуск підготовки поліцейських на спеціальних полігонах.

За його словами, вже цього тижня розпочнеться підбір додаткових інструкторів. До навчального процесу планують залучити представників спецпідрозділів Національна поліція України, а також інструкторів із бойових бригад, Національна гвардія України і Державна прикордонна служба України.

Клименко зазначив, що місця для проведення навчань уже визначені. Особливу увагу під час підготовки приділятимуть психологічній готовності поліцейських працювати в умовах війни.

Також міністр повідомив про проблему кадрового дефіциту: нині некомплект у підрозділах Нацполіції становить від 20% до 30%.

Серед основних причин він назвав професійне вигорання, рівень заробітної плати, а також те, що понад 10% поліцейських добровільно долучилися до бойових дій.

Окремо Клименко прокоментував питання цивільної зброї. За його словами, в Україні має діяти єдиний закон, який не підмінюватиметься підзаконними актами.

Міністр також повідомив, що найближчим часом плануються широкі консультації щодо цього питання за участі експертів, військових, народних депутатів і представників медіа.

