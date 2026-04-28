Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Поліцію готують до нових умов: Клименко здивував деталями
Поліцію готують до нових умов: Клименко здивував деталями

Міністр внутрішніх справ заявив про підготовку поліцейських на полігонах та озвучив проблеми з некомплектом у підрозділах

28 квітня 2026, 14:00
Ткачова Марія

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував запуск підготовки поліцейських на спеціальних полігонах.

Клименко про підготовку поліції на полігонах

За його словами, вже цього тижня розпочнеться підбір додаткових інструкторів. До навчального процесу планують залучити представників спецпідрозділів Національна поліція України, а також інструкторів із бойових бригад, Національна гвардія України і Державна прикордонна служба України.

Клименко зазначив, що місця для проведення навчань уже визначені. Особливу увагу під час підготовки приділятимуть психологічній готовності поліцейських працювати в умовах війни.

Також міністр повідомив про проблему кадрового дефіциту: нині некомплект у підрозділах Нацполіції становить від 20% до 30%.

Серед основних причин він назвав професійне вигорання, рівень заробітної плати, а також те, що понад 10% поліцейських добровільно долучилися до бойових дій.

Окремо Клименко прокоментував питання цивільної зброї. За його словами, в Україні має діяти єдиний закон, який не підмінюватиметься підзаконними актами.

Міністр також повідомив, що найближчим часом плануються широкі консультації щодо цього питання за участі експертів, військових, народних депутатів і представників медіа.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Добропільському напрямку в районі Родинського тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська здійснюють постійні спроби інфільтрації у населений пункт.
Про це повідомив військовий Сил оборони з позивним “Алекс”. За його словами, противник активно просочується в місто малими групами, однак зазнає значних втрат під час цих спроб. Водночас російські сили посилюють наступальні дії з інших напрямків. Зокрема, вони намагаються просунутися в бік Шевченко зі сторони населеного пункту Гришине. Метою таких дій, за словами військового, є перерізання логістичних маршрутів Сил оборони України та спроба вийти в тил українських підрозділів, які утримують позиції в Родинському.



