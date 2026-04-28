Полицию готовят к новым условиям: Клименко удивил деталями

Ткачова Марія
Министр внутренних дел Игорь Клименко анонсировал запуск подготовки полицейских на специальных полигонах.
По его словам, уже на этой неделе начнется подбор дополнительных инструкторов. В учебный процесс планируют привлечь представителей спецподразделений Национальная полиция Украины, а также инструкторов по боевым бригадам, Национальная гвардия Украины и Государственная пограничная служба Украины.
Клименко отметил, что места для проведения учений уже определены. Особое внимание при подготовке будет уделяться психологической готовности полицейских работать в условиях войны.
Также министр сообщил о проблеме кадрового дефицита: сейчас некомплект в подразделениях Нацполиции составляет от 20 до 30%.
Среди основных причин он назвал профессиональное выгорание, уровень заработной платы, а также, что более 10% полицейских добровольно присоединились к боевым действиям.
Отдельно Клименко прокомментировал вопросы гражданского оружия. По его словам, в Украине должен действовать единый закон, который не будет подменяться подзаконными актами.
Министр также сообщил, что в ближайшее время планируются широкие консультации по этому вопросу с участием экспертов, военных, народных депутатов и представителей медиа.