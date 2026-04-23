Поліція тріщить по швах: Вигівський розкрив проблему правоохоронців, яку мало хто знає
Поліція тріщить по швах: Вигівський розкрив проблему правоохоронців, яку мало хто знає

У Нацполіції бракує до чверті особового складу: низькі зарплати й навантаження відлякують новачків

23 квітня 2026, 15:40
Кравцев Сергей

Українська поліція стикається з гострим кадровим дефіцитом, який уже впливає на ефективність роботи всієї системи. Наразі в лавах правоохоронців служить трохи більше 100 тисяч осіб, однак нестача кадрів залишається критичною. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Поліція. Фото: з відкритих джерел

За його словами, загальний некомплект у відомстві становить близько 18%, а в патрульній поліції ситуація ще гірша – майже 26% вакансій залишаються незаповненими. При цьому саме патрульні несуть основне навантаження на вулицях і першими реагують на виклики.

Вигівський визнав, що охочих працювати в поліції стає дедалі менше. Конкурси на посади оголошуються регулярно, але кількість кандидатів не відповідає потребам. Серед головних причин — високий рівень навантаження та низький рівень заробітної плати, що не мотивує людей обирати службу.

Окремо він спростував поширені в суспільстві цифри про нібито сотні тисяч поліцейських. За його словами, такі заяви не мають нічого спільного з реальністю. Також глава Нацполіції розкритикував ідею масового відправлення правоохоронців на фронт із подальшим набором нових людей "з вулиці".

Він підкреслив, що багато напрямків у поліції потребують спеціалізованої підготовки, і швидко замінити слідчих, оперативників чи криміналістів неможливо. Водночас, за його словами, інформаційний тиск із закликами "відправити всіх на фронт" частково підігрівається з боку Росії, адже ослаблення правоохоронної системи вигідне противнику.

У підсумку ситуація виглядає тривожно: кадровий голод, перевантаження і брак мотивації можуть суттєво вдарити по здатності поліції забезпечувати порядок у країні.

Вигівський висловився про участь поліції у мобілізації: до чого це може призвести.




