Полиция трещит по швам: Выговский раскрыл проблему правоохранителей, которую мало кто знает

Украинская полиция сталкивается с острым кадровым дефицитом, уже влияющим на эффективность работы всей системы. Пока в рядах правоохранителей служит чуть более 100 тысяч человек, однако недостаток кадров остается критическим. Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

По его словам, общий некомплект в ведомстве составляет около 18%, а в патрульной полиции ситуация еще хуже – почти 26% вакансий остаются незаполненными. При этом именно патрульные несут основную нагрузку на улицах и первыми реагируют на вызовы.

Выговский признал, что желающих работать в полиции становится все меньше. Конкурсы на должности объявляются регулярно, но количество кандидатов не отвечает потребностям. Среди главных причин – высокий уровень нагрузки и низкий уровень заработной платы, что не мотивирует людей выбирать службу.

Отдельно он опроверг распространенные в обществе цифры о якобы сотнях тысяч полицейских. По его словам, такие заявления не имеют ничего общего с реальностью. Также глава Нацполиции подверг критике идею массового отправления правоохранителей на фронт с последующим набором новых людей "с улицы".

Он подчеркнул, что многие направления в полиции нуждаются в специализированной подготовке, и быстро заменить следователей, оперативников или криминалистов невозможно. В то же время, по его словам, информационное давление с призывами "отправить всех на фронт" частично подогревается со стороны России, ведь ослабление правоохранительной системы выгодно противнику.

В результате ситуация выглядит тревожно: кадровый голод, перегрузка и нехватка мотивации могут существенно ударить по способности полиции обеспечивать порядок в стране.

Читайте на портале "Комментарии" — Выговский высказался об участии полиции в мобилизации: к чему это может привести.



