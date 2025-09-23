Поліція Данії відреагувала на інцидент із дронами, через які було паралізовано аеропорт

Поліція Данії заявила, що дрони, через які закрили головний аеропорт країни, швидше за все, керувалися "досвідченим оператором". Дрони мали незвичайний маршрут, прямуючи до своєї мети відразу з кількох напрямків, включаючи та вимикаючи свої вогні, а потім вони не фіксувалися за кілька годин. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Дрони над Данією. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно ввечері в понеділок, 22 вересня, в їхньому повітряному просторі були помічені дрони, через що десятки тисяч зіткнулися зі скасуванням та затримками рейсів.

"Ми дійшли висновку, що це був, як ми б сказали, досвідчений оператор", — заявив під час спілкування з представниками мас-медіа начальник данської поліції Єнс Йесперсен.

Він наголосив, що йдеться про людину, яка "має можливості, бажання та засоби, щоб продемонструвати свої вміння таким чином".

Reuters повідомляло, що в Копенгагені тимчасово закрили міжнародний аеропорт після того, як у небі помітили від двох до чотирьох великих дронів. За словами очевидців та представників авіаційної служби, невідомі апарати перебували в зоні, яка є частиною повітряного коридору цивільної авіації. Через загрозу безпеці було ухвалено рішення повністю зупинити роботу аеропорту, відкласти рейси та перенаправити частину літаків до інших аеропортів.

Паралельно зі скандинавським сусідом тривожна ситуація виникла й у Норвегії. Шведське видання Aftonbladet повідомляє, що в Осло над військовим об'єктом було зафіксовано дрон. Місцеві військові структури підтвердили факт появи апарату в зоні стратегічного значення та посилили охорону об'єкта.



