Полиция Дании отреагировала на инцидент с дронами, из-за которых был парализован аэропорт

Полиция Дании заявила, что дроны, из-за которых закрыли главный аэропорт страны, скорее всего, управлялись "опытным оператором". Дроны имели необычный маршрут, направляясь к своей цели сразу с нескольких направлений, включая и выключая свои огни, а затем они не фиксировались через несколько часов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Дроны над Данией. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов после того, как поздно вечером в понедельник, 22 сентября, в их воздушном пространстве были замечены дроны, из-за чего десятки тысяч столкнулись с отменой и задержками рейсов.

"Мы пришли к выводу, что это был, как мы бы сказали, опытный оператор", – заявил во время общения с представителями масс-медиа начальник датской полиции Йенс Йесперсен.

Он акцентировал, что речь идет о человеке, который "имеет возможности, желание и средства, чтобы продемонстрировать свои умения таким образом".

Reuters сообщало, что в Копенгагене временно закрыли международный аэропорт после того, как в небе заметили от двух до четырех крупных дронов. По словам очевидцев и представителей авиационной службы, неизвестные аппараты находились в зоне, являющейся частью воздушного коридора гражданской авиации. Из-за угрозы безопасности было принято решение полностью остановить работу аэропорта, отложить рейсы и перенаправить часть самолетов в другие аэропорты.

Параллельно со скандинавским соседом тревожная ситуация возникла и в Норвегии. Шведское издание Aftonbladet сообщает, что в Осло над военным объектом был зафиксирован дрон. Местные военные структуры подтвердили факт появления аппарата в зоне стратегического значения и ужесточили охрану объекта.



