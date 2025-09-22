Прямо сейчас в Данию и Норвегию залетели дроны: безумная паника и тревога

В понедельник, 22 сентября, две столицы Скандинавии столкнулись с инцидентами, связанными с появлением беспилотников в воздушном пространстве.

Дроны в Дании и Норвегии

Дания



Reuters сообщает, что в Копенгагене временно закрыли международный аэропорт после того, как в небе заметили от двух до четырех крупных дронов. По словам очевидцев и представителей авиационной службы, неизвестные аппараты находились в зоне, являющейся частью воздушного коридора гражданской авиации. Из-за угрозы безопасности было принято решение полностью остановить работу аэропорта, отложить рейсы и перенаправить часть самолетов в другие аэропорты.



Датские спецслужбы пока не сообщают о принадлежности БпЛА и их целях, однако факт появления сразу нескольких крупных аппаратов в зоне международных перевозок вызвал серьезную тревогу. Начато расследование инцидента, на месте работают полиция и военные подразделения.



Норвегия



Параллельно со скандинавским соседом тревожная ситуация возникла и в Норвегии. Шведское издание Aftonbladet сообщает, что в Осло над военным объектом был зафиксирован дрон. Местные военные структуры подтвердили факт появления аппарата в зоне стратегического значения и ужесточили охрану объекта.



Пока неизвестно, связаны ли между собой случаи в Копенгагене и Осло. Однако одновременное появление крупных беспилотников в двух столицах региона может свидетельствовать о координированной операции или разведке со стороны вражеских сил.



Контекст



В последние годы страны Скандинавии неоднократно фиксировали полеты дронов вблизи критической инфраструктуры и военных объектов. Подобные инциденты вызывают беспокойство из-за возможности шпионской деятельности или подготовки к диверсиям.



Правительство Дании и Норвегии рассматривает ужесточение систем противодействия БпЛА и координации действий с партнерами по НАТО.



