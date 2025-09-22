logo

Прямо сейчас в Данию и Норвегию залетели дроны: безумная паника и тревога
НОВОСТИ

Прямо сейчас в Данию и Норвегию залетели дроны: безумная паника и тревога

В Копенгагене и Осло замечены вражеские беспилотники: закрыт аэропорт и зафиксированы полеты над военным объектом

22 сентября 2025, 23:17
Автор:
Ткачова Марія

В понедельник, 22 сентября, две столицы Скандинавии столкнулись с инцидентами, связанными с появлением беспилотников в воздушном пространстве.

Прямо сейчас в Данию и Норвегию залетели дроны: безумная паника и тревога

Дроны в Дании и Норвегии

Дания

Reuters сообщает, что в Копенгагене временно закрыли международный аэропорт после того, как в небе заметили от двух до четырех крупных дронов. По словам очевидцев и представителей авиационной службы, неизвестные аппараты находились в зоне, являющейся частью воздушного коридора гражданской авиации. Из-за угрозы безопасности было принято решение полностью остановить работу аэропорта, отложить рейсы и перенаправить часть самолетов в другие аэропорты.

Датские спецслужбы пока не сообщают о принадлежности БпЛА и их целях, однако факт появления сразу нескольких крупных аппаратов в зоне международных перевозок вызвал серьезную тревогу. Начато расследование инцидента, на месте работают полиция и военные подразделения.

Норвегия

Параллельно со скандинавским соседом тревожная ситуация возникла и в Норвегии. Шведское издание Aftonbladet сообщает, что в Осло над военным объектом был зафиксирован дрон. Местные военные структуры подтвердили факт появления аппарата в зоне стратегического значения и ужесточили охрану объекта.

Пока неизвестно, связаны ли между собой случаи в Копенгагене и Осло. Однако одновременное появление крупных беспилотников в двух столицах региона может свидетельствовать о координированной операции или разведке со стороны вражеских сил.

Контекст

В последние годы страны Скандинавии неоднократно фиксировали полеты дронов вблизи критической инфраструктуры и военных объектов. Подобные инциденты вызывают беспокойство из-за возможности шпионской деятельности или подготовки к диверсиям.

Правительство Дании и Норвегии рассматривает ужесточение систем противодействия БпЛА и координации действий с партнерами по НАТО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 22 сентября 2025 г. на территории Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошел чрезвычайный инцидент. Группа неизвестных лиц совершила нападение на здание ТЦК, в результате чего находившиеся там на тот момент трое военнообязанных сумели скрыться.




Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/copenhagen-airport-halts-traffic-due-drone-sightings-police-says-2025-09-22/
