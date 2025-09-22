Прямо зараз у Данію та Норвегію залетіли дрони: божевільна паніка та тривога

У понеділок, 22 вересня, одразу дві столиці Скандинавії зіткнулися з інцидентами, пов’язаними з появою безпілотників у повітряному просторі.

Дрони у Данії та Норвегії

Данія



Reuters повідомляє, що в Копенгагені тимчасово закрили міжнародний аеропорт після того, як у небі помітили від двох до чотирьох великих дронів. За словами очевидців та представників авіаційної служби, невідомі апарати знаходилися в зоні, яка є частиною повітряного коридору цивільної авіації. Через загрозу безпеці було ухвалено рішення повністю зупинити роботу аеропорту, відкласти рейси та перенаправити частину літаків до інших летовищ.



Данські спецслужби наразі не повідомляють про приналежність БпЛА та їхню мету, однак факт появи одразу кількох великих апаратів у зоні міжнародних перевезень викликав серйозну тривогу. Розпочато розслідування інциденту, на місці працюють поліція та військові підрозділи.



Норвегія



Паралельно зі скандинавським сусідом тривожна ситуація виникла і в Норвегії. Шведське видання Aftonbladet інформує, що в Осло над військовим об’єктом був зафіксований дрон. Місцеві військові структури підтвердили факт появи апарата в зоні стратегічного значення та посилили охорону об’єкта.



Наразі невідомо, чи пов’язані між собою випадки у Копенгагені та Осло. Однак одночасна поява великих безпілотників у двох столицях регіону може свідчити про координовану операцію або розвідку з боку ворожих сил.



Контекст



Останні роки країни Скандинавії неодноразово фіксували польоти дронів поблизу критичної інфраструктури та військових об’єктів. Подібні інциденти викликають занепокоєння через можливість шпигунської діяльності чи підготовки до диверсій.



Уряд Данії та Норвегії вже розглядає питання посилення систем протидії БпЛА та координації дій із партнерами по НАТО.



