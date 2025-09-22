logo_ukra

Розгромили ТЦК та вкрали мобілізованих
commentss НОВИНИ Всі новини

Розгромили ТЦК та вкрали мобілізованих

Напад на Калуський ТЦК: троє військовозобов’язаних утекли, триває слідство

22 вересня 2025, 23:01
Автор:
avatar

Ткачова Марія

22 вересня 2025 року на території Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався надзвичайний інцидент. Група невідомих осіб здійснила напад на будівлю ТЦК, унаслідок чого троє військовозобов’язаних, які перебували там на той момент, зуміли втекти.

Розгромили ТЦК та вкрали мобілізованих

Напад на ТЦК

На місці події одразу почала працювати слідчо-оперативна група. Правоохоронці фіксують усі обставини інциденту, встановлюють осіб, причетних до організації нападу, а також розшукують утікачів.

У повідомленні наголошується, що такі дії кваліфікуються як кримінальне правопорушення. Всі учасники нападу, а також ті, хто допоміг військовозобов’язаним уникнути виконання обов’язку, будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Подібні випадки створюють ризики для громадської безпеки та підривають роботу системи комплектування Збройних сил. Тому правоохоронні органи закликають громадян зберігати спокій, дотримуватися закону та повідомляти будь-яку відому інформацію про інцидент.

Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid076pazAwWe1nxWPm5TbbBLzZKCpbZ3Mvap7s83s7keR2DMxtTMcZW41MsLoNuVM5Fl&id=100064413051045
