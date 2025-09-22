Розгромили ТЦК та вкрали мобілізованих

22 вересня 2025 року на території Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався надзвичайний інцидент. Група невідомих осіб здійснила напад на будівлю ТЦК, унаслідок чого троє військовозобов’язаних, які перебували там на той момент, зуміли втекти.

Напад на ТЦК

На місці події одразу почала працювати слідчо-оперативна група. Правоохоронці фіксують усі обставини інциденту, встановлюють осіб, причетних до організації нападу, а також розшукують утікачів.

У повідомленні наголошується, що такі дії кваліфікуються як кримінальне правопорушення. Всі учасники нападу, а також ті, хто допоміг військовозобов’язаним уникнути виконання обов’язку, будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Подібні випадки створюють ризики для громадської безпеки та підривають роботу системи комплектування Збройних сил. Тому правоохоронні органи закликають громадян зберігати спокій, дотримуватися закону та повідомляти будь-яку відому інформацію про інцидент.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що з німальний процес четвертої частини культової франшизи "Людина-Павук" опинився під загрозою через травму головного актора. Як повідомляють західні медіа, Том Голланд під час виконання складного трюку отримав серйозне ушкодження, попередньо — струс мозку. німальний процес четвертої частини культової франшизи "Людина-Павук" опинився під загрозою через травму головного актора. Як повідомляють західні медіа, Том Голланд під час виконання складного трюку отримав





Інцидент стався безпосередньо на майданчику: актор виконував одну зі сцен без використання дублера, проте небезпечний момент закінчився госпіталізацією. Разом із Голландом до лікарні потрапила і його дублерка, яка

також зазнала травм.