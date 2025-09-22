logo

Главная Новости Общество происшествия Разгромили ТЦК и украли мобилизованных
commentss НОВОСТИ Все новости

Разгромили ТЦК и украли мобилизованных

Нападение на Калушский ТЦК: трое военнообязанных скрылись, продолжается следствие

22 сентября 2025, 23:01
Автор:
avatar

Ткачова Марія

22 сентября 2025 г. на территории Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошел чрезвычайный инцидент. Группа неизвестных лиц совершила нападение на здание ТЦК, в результате чего находившиеся там на тот момент трое военнообязанных сумели скрыться.

Разгромили ТЦК и украли мобилизованных

Нападение на ТЦК

На месте происшествия сразу начала работу следственно-оперативная группа. Правоохранители фиксируют все обстоятельства инцидента, устанавливают лиц, причастных к организации нападения, а также разыскивают беглецов.

В сообщении отмечается, что такие действия квалифицируются как уголовное преступление. Все участники нападения, а также те, кто помог военнообязанным избежать исполнения обязанности, будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Подобные случаи создают риски общественной безопасности и подрывают работу системы комплектования Вооруженных сил. Поэтому правоохранительные органы призывают граждан сохранять спокойствие, соблюдать закон и сообщать любую известную информацию об инциденте.

Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid076pazAwWe1nxWPm5TbbBLzZKCpbZ3Mvap7s83s7keR2DMxtTMcZW41MsLoNuVM5Fl&id=100064413051045
