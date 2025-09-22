Разгромили ТЦК и украли мобилизованных

22 сентября 2025 г. на территории Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошел чрезвычайный инцидент. Группа неизвестных лиц совершила нападение на здание ТЦК, в результате чего находившиеся там на тот момент трое военнообязанных сумели скрыться.

Нападение на ТЦК

На месте происшествия сразу начала работу следственно-оперативная группа. Правоохранители фиксируют все обстоятельства инцидента, устанавливают лиц, причастных к организации нападения, а также разыскивают беглецов.

В сообщении отмечается, что такие действия квалифицируются как уголовное преступление. Все участники нападения, а также те, кто помог военнообязанным избежать исполнения обязанности, будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Подобные случаи создают риски общественной безопасности и подрывают работу системы комплектования Вооруженных сил. Поэтому правоохранительные органы призывают граждан сохранять спокойствие, соблюдать закон и сообщать любую известную информацию об инциденте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что за немальный процесс четвертой части культовой франшизы "Человек-Паук" оказался под угрозой из-за травмы главного актера. Как сообщают западные медиа, Том Голланд во время выполнения сложного трюка получил серьезное повреждение, предварительно сотрясение мозга. немальный процесс четвертой части культовой франшизы "Человек-Паук" оказался под угрозой из-за травмы главного актера. Как сообщают западные медиа, Том Голланд во время выполнения сложного трюка получил





Инцидент произошел прямо на площадке: актер исполнял одну из сцен без использования дублера, однако опасный момент закончился госпитализацией. Вместе с Голландом в больницу попала и его дублер, которая

также получила травмы.