Разгромили ТЦК и украли мобилизованных

Ткачова Марія
22 сентября 2025 г. на территории Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошел чрезвычайный инцидент. Группа неизвестных лиц совершила нападение на здание ТЦК, в результате чего находившиеся там на тот момент трое военнообязанных сумели скрыться.
Нападение на ТЦК
На месте происшествия сразу начала работу следственно-оперативная группа. Правоохранители фиксируют все обстоятельства инцидента, устанавливают лиц, причастных к организации нападения, а также разыскивают беглецов.
В сообщении отмечается, что такие действия квалифицируются как уголовное преступление. Все участники нападения, а также те, кто помог военнообязанным избежать исполнения обязанности, будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины.
Подобные случаи создают риски общественной безопасности и подрывают работу системы комплектования Вооруженных сил. Поэтому правоохранительные органы призывают граждан сохранять спокойствие, соблюдать закон и сообщать любую известную информацию об инциденте.
