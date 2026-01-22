logo_ukra

Поки Трамп дивився на Гренландію, Росія почала домінувати на Півночі: деталі

Москва контролює половину арктичної суші та більшу частину економіки регіону, тоді як Захід лише збільшує присутність

22 січня 2026, 11:29
Кравцев Сергей

Поки президент США Дональд Трамп називає Гренландію ключовим елементом національної безпеки Сполучених Штатів, Росія вже багато років утримує лідируючі позиції в Арктичному регіоні. Як повідомляє CNN, Москва контролює близько половини всієї суші за Полярним колом та формує майже дві третини валового внутрішнього продукту Арктики.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Заяви Трампа про необхідність посилення американського впливу у Гренландії викликали резонанс у світі, проте боротьба за контроль над Арктикою триває десятиліттями. На сьогоднішній день саме Росія має найбільшу морську економічну зону в регіоні, а близько двох третин всього арктичного населення проживає на російській території.

За даними канадського "Фонду Саймонса", що спеціалізується на питаннях безпеки, в Арктиці налічується понад 60 великих військових об'єктів та сотні оборонних споруд. З них близько 30 розташовані в Росії та 36 – у країнах НАТО, що мають арктичні території, включаючи США, Канаду, Норвегію, Гренландію та Ісландії.

Експерти британського аналітичного центру RUSI зазначають, що Кремль вклав значні ресурси в модернізацію атомного підводного флоту, а після початку війни проти України суттєво посилив радіолокаційні та ракетні можливості в арктичних широтах.

Після закінчення холодної війни Арктика розглядалася як зона потенційної співпраці між Росією та Заходом. Однак після анексії Криму в 2014 році, а потім повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022-му, більшість спільних форматів було згорнуто. Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО фактично розділив регіон на сфери впливу Росії та Альянсу.

Інтерес до Арктики підігрівається не лише питаннями безпеки, а й економікою. Швидке танення льодів відкриває нові морські маршрути — зокрема, Північний морський шлях, який Росія вже використовує для постачання енергоресурсів до Азії, та Північно-Західний прохід, де судноплавство за останні роки зросло в рази.

Читайте також на порталі "Коментарі" — стали відомі деталі про угоду Трампа щодо Гренландії: що буде з суверенітетом Данії.




Джерело: https://edition.cnn.com/2026/01/21/world/arctic-race-security-trump-explainer
