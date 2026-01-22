logo

Пока Трамп смотрел на Гренландию, Россия начала доминировать на Севере: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Пока Трамп смотрел на Гренландию, Россия начала доминировать на Севере: детали

Москва контролирует половину арктической суши и большую часть экономики региона, тогда как Запад лишь наращивает присутствие

22 января 2026, 11:29
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Пока президент США Дональд Трамп называет Гренландию ключевым элементом национальной безопасности Соединённых Штатов, Россия уже многие годы удерживает лидирующие позиции в Арктическом регионе. Как сообщает CNN, Москва контролирует около половины всей суши за Полярным кругом и формирует почти две трети валового внутреннего продукта Арктики.

Пока Трамп смотрел на Гренландию, Россия начала доминировать на Севере: детали

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Заявления Трампа о необходимости усиления американского влияния в Гренландии вызвали резонанс в мире, однако борьба за контроль над Арктикой длится десятилетиями. На сегодняшний день именно Россия обладает крупнейшей морской экономической зоной в регионе, а около двух третей всего арктического населения проживает на российской территории.

Согласно данным канадского "Фонда Саймонса", специализирующегося на вопросах безопасности, в Арктике насчитывается более 60 крупных военных объектов и сотни оборонительных сооружений. Из них около 30 расположены в России и 36 – в странах НАТО, имеющих арктические территории, включая США, Канаду, Норвегию, Гренландию и Исландию.

Эксперты британского аналитического центра RUSI отмечают, что Кремль вложил значительные ресурсы в модернизацию атомного подводного флота, а после начала войны против Украины существенно усилил радиолокационные и ракетные возможности в арктических широтах.

После окончания холодной войны Арктика рассматривалась как зона потенциального сотрудничества между Россией и Западом. Однако после аннексии Крыма в 2014 году, а затем полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022-м, большинство совместных форматов было свернуто. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО фактически разделило регион на сферы влияния России и Альянса.

Интерес к Арктике подогревается не только вопросами безопасности, но и экономикой. Быстрое таяние льдов открывает новые морские маршруты — в частности Северный морской путь, который Россия уже использует для поставок энергоресурсов в Азию, и Северо-Западный проход, где судоходство за последние годы выросло в разы.

Источник: https://edition.cnn.com/2026/01/21/world/arctic-race-security-trump-explainer
