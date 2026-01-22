logo

Стали известны детали о сделке Трампа по Гренландии: что будет с суверенитетом Дании
commentss НОВОСТИ Все новости

Стали известны детали о сделке Трампа по Гренландии: что будет с суверенитетом Дании

Рамочное соглашение по Арктике сохраняет суверенитет Дании, но открывает США путь к усилению военного присутствия

22 января 2026, 07:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Рамочное соглашение по Гренландии, которое президент США Дональд Трамп обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, не предусматривает передачи острова под контроль Вашингтона. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух источников, ознакомленных с содержанием предложения.

Стали известны детали о сделке Трампа по Гренландии: что будет с суверенитетом Дании

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, документ основан на принципе сохранения суверенитета Дании над Гренландией, несмотря на жесткие заявления Трампа, который ранее настаивал на сделке, предполагающей американский контроль над островом. В среду он вновь заявил, что США "нужна" Гренландия, однако подчеркнул, что применять силу для ее захвата Вашингтон не будет. При этом Трамп публично призвал к срочным переговорам, назвав Данию слабой страной, а НАТО — "неблагодарным".

Как отмечает Axios, тон президента США заметно изменился после продолжительной встречи с Рютте. Трамп объявил, что отказывается от угрозы ввести с 1 февраля пошлины против восьми европейских союзников, выступивших против его претензий на Гренландию, и дал понять, что кризис может быть исчерпан в случае достижения договоренностей в предложенных рамках.

Источники Axios утверждают, что план Рютте предусматривает обновление оборонного соглашения США и Дании 1951 года, расширение военного присутствия США, усиление безопасности в Арктике и активизацию деятельности НАТО в регионе. Также речь идет о размещении элементов системы ПРО "Золотой купол", противодействии влиянию России и Китая и расширении сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых.

Сам Рютте позже заявил, что вопрос о смене контроля над Гренландией на встрече не поднимался. Ожидается, что в ближайшие недели США начнут переговоры высокого уровня с Данией и властями Гренландии.

Читайте также на портале "Комментарии" — НАТО тайно работает над вопросом Гренландии: Рютте сделал интригующее заявление.




Источник: https://www.axios.com/2026/01/21/greenland-deal-trump-denmark-sovereignty
