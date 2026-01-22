logo_ukra

Стали відомі деталі про угоду Трампа щодо Гренландії: що буде із суверенітетом Данії
Стали відомі деталі про угоду Трампа щодо Гренландії: що буде із суверенітетом Данії

Рамкова угода щодо Арктики зберігає суверенітет Данії, але відкриває США шлях до посилення військової присутності

22 січня 2026, 07:01
Автор:
Кравцев Сергей

Рамкова угода щодо Гренландії, яку президент США Дональд Трамп обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, не передбачає передачі острова під контроль Вашингтона. Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, ознайомлені зі змістом пропозиції.

Стали відомі деталі про угоду Трампа щодо Гренландії: що буде із суверенітетом Данії

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, документ заснований на принципі збереження суверенітету Данії над Гренландією, незважаючи на жорсткі заяви Трампа, який наполягав на угоді, що передбачає американський контроль над островом. У середу він знову заявив, що США "потрібна" Гренландія, проте наголосив, що застосовувати силу для її захоплення Вашингтон не буде. При цьому Трамп публічно закликав до термінових переговорів, назвавши Данію слабкою країною, а НАТО – "невдячною".

Як зазначає Axios, тон президента США помітно змінився після тривалої зустрічі із Рютте. Трамп оголосив, що відмовляється від загрози ввести з 1 лютого мита проти восьми європейських союзників, які виступили проти його претензій на Гренландію, і дав зрозуміти, що криза може бути вичерпана у разі досягнення домовленостей у запропонованих рамках.

Джерела Axios стверджують, що план Рютте передбачає оновлення оборонної угоди США та Данії 1951 року, розширення військової присутності США, посилення безпеки в Арктиці та активізацію діяльності НАТО у регіоні. Також йдеться про розміщення елементів системи ПРО "Золотий купол", протидію впливу Росії та Китаю та розширенню співробітництва у сфері видобутку корисних копалин.

Сам Рютте пізніше заявив, що питання про зміну контролю над Гренландією на зустрічі не порушувалося. Очікується, що найближчими тижнями США розпочнуть переговори високого рівня з Данією та владою Гренландії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — НАТО таємно працює над питанням Гренландії: Рютте зробив інтригуючу заяву.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.axios.com/2026/01/21/greenland-deal-trump-denmark-sovereignty
