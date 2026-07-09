В Україні на загальнодержавному рівні досі відсутня юридична відповідальність за ігнорування обмежень комендантської години. На цю серйозну проблему звернув увагу керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень, аналізуючи нещодавні резонансні інциденти в обласному центрі.

Ілюстративне фото

Посадовець констатував, що Верховна Рада до цього часу так і не ухвалила необхідні зміни до законодавства, які б запровадили чітку адміністративну відповідальність для громадян, які перебувають на вулицях у нічний час.

"Це системна проблема непослідовності і нерозуміння стану, в якому ми є", — наголосив керівник апарату ЛОВА, описуючи поточну ситуацію в країні.

Він переконує, що у питаннях національної безпеки та правопорядку під час воєнного стану народні обранці мають керуватися іншими пріоритетами, ніж збереження політичних рейтингів. На думку посадовця, зволікання із важливими державними рішеннями лише ускладнює роботу правоохоронних органів та військових адміністрацій.

Тарас Грень закликав до зваженого і швидкого врегулювання цього питання на законодавчому рівні, резюмувавши: "Не можна приймати важливі рішення, виходячи з позиції електорального інтересу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що невдоволення діями представників територіальних центрів комплектування серед українців досягло критичної межі. Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що подальше ігнорування цієї проблеми з боку керівництва держави може спровокувати вкрай важкі наслідки для всього суспільства.

Останні гучні інциденти у Львові, де громадяни почали активно протистояти примусовій мобілізації на вулицях, парламентар називає не випадковим збігом, а очікуваним наслідком тривалої бездіяльності.

"Спочатку люди мовчали. Потім почали говорити. Далі – сперечатися", — наголосив політик, описуючи зростання протестних настроїв. За його словами, ситуація стрімко загострюється: "Сьогодні конфлікти з ТЦК вже переростають у бійки, а подекуди навіть у застосування зброї".