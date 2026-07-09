В Украине на общегосударственном уровне до сих пор отсутствует юридическая ответственность за игнорирование ограничений комендантского часа. На эту серьезную проблему обратил внимание руководитель аппарата Львовской облгосадминистрации Тарас Грень, анализируя недавние резонансные инциденты в областном центре.

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Чиновник констатировал, что Верховная Рада до сих пор так и не приняла необходимые изменения в законодательство, которые ввели бы четкую административную ответственность для граждан, которые находятся на улицах в ночное время.

"Это системная проблема непоследовательности и непонимания состояния, в котором мы являемся", — подчеркнул руководитель аппарата ЛОВА, описывая текущую ситуацию в стране.

Он убеждает, что в вопросах национальной безопасности и правопорядка во время военного положения народные избранники должны руководствоваться другими приоритетами, чем сохранение политических рейтингов. По мнению чиновника, промедление с важными государственными решениями лишь усложняет работу правоохранительных органов и военных администраций.

Тарас Грень призвал к взвешенному и быстрому урегулированию этого вопроса на законодательном уровне, резюмировав: "Нельзя принимать важные решения исходя из позиции электорального интереса".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что недовольство действиями представителей территориальных центров комплектования среди украинцев достигло критического предела. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что дальнейшее игнорирование этой проблемы со стороны руководства государства может спровоцировать очень тяжелые последствия для всего общества.

Последние громкие инциденты во Львове, где граждане начали активно противостоять принудительной мобилизации на улицах, парламентарий называет не случайным совпадением, а ожидаемым последствием длительного бездействия.

"Сначала люди молчали. Потом начали говорить. Дальше — спорить", — подчеркнул политик, описывая рост протестных настроений. По его словам, ситуация стремительно обостряется: "Сегодня конфликты с ТЦК уже перерастают в драки, а иногда даже в применение оружия".