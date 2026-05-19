Погода остаточно доб'є українців: експерти приголомшили прогнозом про зміни

В Україні вже найближчими днями очікується відчутна зміна погодних умов. За прогнозами синоптиків, температурний фон почне поступово знижуватися, однак різких погодних "провалів" не прогнозується. Про це повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Вона зазначила, що наприкінці травня в інформаційному просторі з’явилися припущення про можливе суттєве похолодання, зокрема на заході країни, де температура нібито може опускатися до +10 градусів.

Фото: з відкритих джерел

Втім, фахівчиня уточнила, що такі значення не стосуються денного періоду. Йдеться радше про нічні години, коли за певних умов можливе суттєвіше зниження температури повітря.

У цілому ж синоптична ситуація в Україні розвиватиметься поступово: спека найближчим часом малоймовірна, а температурні показники будуть помірнішими. За словами експертки, на початку наступного тижня прогнозується тенденція до зниження температури приблизно на 3–5 градусів у порівнянні з попередніми значеннями.

Водночас метеорологи наголошують, що погодна картина ще може уточнюватися, оскільки ближче до конкретних дат прогнози стають більш точними та деталізованими.

Інші синоптики також відзначають нестабільний характер атмосфери над Україною. Через проходження атмосферних фронтів у різних регіонах можливі короткочасні опади, грози, локальні зливи та поривчастий вітер.

Денна температура повітря при цьому переважно утримуватиметься в межах комфортних значень, однак наприкінці тижня очікується подальше поступове зниження температурного фону разом із збереженням дощової погоди в окремих областях.

"Коментарі" вже писали, що в Україні найближчим часом очікується різке підвищення температури повітря, яке принесе справжню літню спеку. Синоптики прогнозують, що вже наступного тижня в окремих регіонах країни температура може перевищити позначку +30 градусів.