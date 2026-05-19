Погода окончательно добьет украинцев: эксперты ошеломили прогнозом об изменениях

В Украине уже в ближайшие дни ожидается ощутимое изменение погодных условий. По прогнозам синоптиков, температурный фон станет постепенно снижаться, однако резких погодных "провалов" не прогнозируется. Об этом сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Она отметила, что в конце мая в информационном пространстве появились предположения о возможном существенном похолодании, в том числе на западе страны, где температура может опускаться до 10 градусов.

Фото: из открытых источников

Впрочем, специалист уточнила, что такие значения не касаются дневного периода. Речь идет скорее о ночных часах, когда при определенных условиях возможно более существенное снижение температуры воздуха.

В целом же синоптическая ситуация в Украине будет развиваться постепенно: жара в ближайшее время маловероятна, а температурные показатели будут более умеренными. По словам эксперта, в начале следующей недели прогнозируется тенденция к снижению температуры примерно на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими значениями.

В то же время метеорологи подчеркивают, что погодная картина еще может уточняться, поскольку ближе к конкретным датам прогнозы становятся более точными и детализированными.

Остальные синоптики также отмечают нестабильный характер атмосферы над Украиной. Из-за прохождения атмосферных фронтов в разных регионах возможны кратковременные осадки, грозы, местные ливни и порывистый ветер.

Дневная температура воздуха при этом будет преимущественно удерживаться в пределах комфортных значений, однако в конце недели ожидается дальнейшее постепенное снижение температурного фона вместе с сохранением дождливой погоды в отдельных областях.

"Комментарии" уже писали , что в Украине в ближайшее время ожидается резкое повышение температуры воздуха, которое принесет настоящую летнюю жару. Синоптики прогнозируют, что уже на следующей неделе в отдельных регионах страны температура может превысить отметку в 30 градусов.