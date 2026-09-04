logo_ukra

BTC/USD

81139

ETH/USD

2525.53

USD/UAH

44.73

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Погода готує кардинальний переворот на вихідні: українців ошедешили прогнозом
commentss НОВИНИ Всі новини

Погода готує кардинальний переворот на вихідні: українців ошедешили прогнозом

Похолодання в Україні триватиме недовго, а вже наступного тижня температура знову підвищиться, подарувавши українцям теплу погоду та лагідне осіннє сонце

4 вересня 2026, 12:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Найближчими вихідними погода в Україні буде нестійкою: очікуються похолодання, дощі, коливання атмосферного тиску та сильний вітер. Подекуди його пориви можуть досягати штормових значень. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода готує кардинальний переворот на вихідні: українців ошедешили прогнозом

Фото: з відкритих джерел

За її прогнозом, однією з головних особливостей вихідних стане саме посилення вітру. У різних регіонах пориви сягатимуть 15–22 метрів за секунду, тому українцям варто бути особливо уважними на вулиці.

"Дуже уважно та обережно!", — закликала синоптикиня.

У суботу, 5 вересня, температурні контрасти між регіонами ще зберігатимуться. Найбільше тепла очікується на півдні, сході та в частині центральних областей. Зокрема, на Дніпропетровщині стовпчики термометрів можуть показати від +26 до +32 градусів. На півночі прогнозують +20…+24 градуси, тоді як на заході буде значно прохолодніше — переважно +18…+20. Винятком стане Закарпаття, де температура буде дещо вищою. 

Дощі в суботу найбільш імовірні у західних та північних областях, а також на Вінниччині, Полтавщині й Черкащині.

У неділю, 6 вересня, прохолодніше стане вже практично по всій країні. Вдень прогнозується лише +16…+22 градуси. На півдні тепло затримається довше — там очікується до +24…+26. Опади цього дня можуть охопити більшість областей.

У Києві в суботу дощ прогнозується вночі та вранці, а вдень істотних опадів не очікується. Температура становитиме близько +23…+24 градусів. У неділю в столиці різко посвіжішає — до +17…+19 градусів, пройдуть дощі, а пориви вітру можуть досягати 15–20 м/с.

Водночас Діденко заспокоїла: похолодання не затримається надовго. Уже наступного тижня в Україну має повернутися тепліша погода з лагідним осіннім сонцем.

Портал "Коментарі" вже писав, що в Україні впродовж першого тижня вересня очікується різка зміна синоптичних умов: після літніх градусів прийде осіннє похолодання. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини