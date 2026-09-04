Погода готовит кардинальный переворот на выходные: украинцев ошарашили прогнозом

В ближайшие выходные погода в Украине будет неустойчивой: ожидаются похолодание, дожди, колебания атмосферного давления и сильный ветер. Кое-где его порывы могут достигать штормовых значений. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Фото: из открытых источников

По ее прогнозу одной из главных особенностей выходных станет именно усиление ветра. В разных регионах порывы будут достигать 15–22 метров в секунду, поэтому украинцам следует быть особенно внимательными на улице.

"Очень внимательно и осторожно!" — призвала синоптик.

В субботу, 5 сентября, температурные контрасты между регионами будут еще сохраняться. Больше тепла ожидается на юге, востоке и в части центральных областей. В частности, в Днепропетровской области столбики термометров могут показать от 26 до 32 градусов. На севере прогнозируют 20…24 градуса, тогда как на западе будет гораздо прохладнее — преимущественно 18…20. Исключением станет Закарпатье, где температура будет несколько выше.

Дожди в субботу наиболее вероятны в западных и северных областях, а также в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях.

В воскресенье, 6 сентября, прохладнее станет практически по всей стране. Днем прогнозируется всего 16...22 градуса. На юге тепло задержится дольше – там ожидается до 24…26. Осадки в этот день могут охватить большинство областей.

В Киеве в субботу дождь прогнозируется ночью и утром, а днем существенных осадков не ожидается. Температура составит около 23…24 градусов. В воскресенье в столице резко посвежеет — до 17...19 градусов, пройдут дожди, а порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В то же время, Диденко успокоила: похолодание не задержится надолго. Уже на следующей неделе в Украину должна вернуться более теплая погода с ласковым осенним солнцем.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Украине в течение первой недели сентября ожидается резкое изменение синоптических условий: после летних градусов придет осеннее похолодание.