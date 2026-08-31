Сонячний старт та дощовий вікенд: синоптик розповів про погоду в Україні на тиждень

В Україні впродовж першого тижня вересня очікується різка зміна синоптичних умов: після літніх градусів прийде осіннє похолодання. Як прогнозує відомий синоптик Ігор Кібальчич, на початку семиденки утримається комфортна синоптична ситуація, проте згодом погода зіпсується. За його словами, "наступного тижня очікується тепла та переважно сонячна погода, лише на вихідних похолодає та побільшає дощів".

Погода в Україні. Ілюстративне фото

Посушливий і ясний період пануватиме в більшості регіонів завдяки зоні високого тиску. Кібальчич зазначає, що "перша половина нового робочого тижня пройде в умовах підвищеного атмосферного тиску та переважання антициклону". Через дію цього повітряного масиву "небо очікується малохмарним, а денна температура сягне літніх показників".

Проте вже наприкінці тижня метеорологічна ситуація в країні кардинально трансформується під впливом повітряних мас із Європи. Синоптик попереджає, що "ближче до вихідних погода стане більш нестійкою під впливом циклонів та атмосферних фронтів із північного заходу Європи". Такі атмосферні процеси принесуть із собою негоду, адже "часом посилюватиметься вітер, а температурний фон поступово знизиться на 4 – 7 °С".

У понеділок, 31 серпня, місцями у центральних, північних та західних областях прогнозуються короткочасні дощі, можлива гроза. На решті території країни без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман. Вітер вночі змінного напрямку, вдень південний / південно-західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14...+19 °С, вдень +27...+32 °С.

У вівторок, 1 вересня, у західних, вдень також у північних регіонах очікується нестійка погода. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями зливи з градом та шквалистим вітром. В решті регіонів України без опадів. Вітер південний / південно-західний, 5 – 10 м/с, у західних та північних областях вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С, у західних областях +23…+28 °С.

У середу, 2 вересня, під впливом області підвищеного атмосферного тиску опадів на території України не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +11...+17 °С, вдень +24...+29 °С, у південно-східній частині +28...+33 °С.

У четвер, 3 вересня, на більшій частині території України прогнозується суха та тепла погода, без опадів. Лише вдень у північних областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +13...+19 °С, вдень +24...+29 °С, у південних областях та Криму +27...+32 °С.

У п'ятницю, 4 вересня, продовжиться період сухої та теплої погоди, без істотних опадів. Лише у денний час під впливом атмосферного фронту, у західних та північних регіонах місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер вночі змінного напрямку, вдень південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11…+18 °С, вдень +26…+31 °С, у районі Полісся та Карпатах не більше +18…+23 °С.

У суботу, 5 вересня, внаслідок розвитку циклонічної діяльності, на більшій частині території України пройдуть дощі, місцями з грозою, дрібним градом та шквалами. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме близько +13…+18 °С, вдень +19…+24 °С, у південно-східних областях та Криму +25…+30 °С.

У неділю, 6 вересня, у північних та східних областях пройдуть дощі, на решті території країни істотних опадів не прогнозується. Вітер західний / північно-західний, 7 – 12 м/с, на Лівобережжі вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі знизиться до +8…+13 °С, вдень коливатиметься в межах +20…+25 °С.

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