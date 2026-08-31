Солнечный старт и дождливый уик-энд: синоптик рассказал о погоде в Украине на неделю

В Украине в течение первой недели сентября ожидается резкое изменение синоптических условий: после летних градусов придет осеннее похолодание. Как прогнозирует известный синоптик Игорь Кибальчич, в начале семидки удержится комфортная синоптическая ситуация, однако погода испортится. По его словам, "на следующей неделе ожидается теплая и преимущественно солнечная погода, только на выходных похолодает и прибавится дождей".

Погода в Украине. Иллюстративное фото

Засушливый и ясный период будет в большинстве регионов благодаря зоне высокого давления. Кибальчич отмечает, что "первая половина новой рабочей недели пройдет в условиях повышенного атмосферного давления и преобладания антициклона". Из-за действия этого воздушного массива "небо ожидается малооблачным, а дневная температура достигнет летних показателей".

Однако, уже в конце недели метеорологическая ситуация в стране кардинально трансформируется под влиянием воздушных масс из Европы. Синоптик предупреждает, что "ближе к выходным погода станет более неустойчивой под влиянием циклонов и атмосферных фронтов с северо-запада Европы". Такие атмосферные процессы принесут с собой непогоду, ведь "подчас будет усиливаться ветер, а температурный фон постепенно снизится на 4 – 7 °С".

В понедельник, 31 августа, местами в центральных, северных и западных областях прогнозируются кратковременные дожди, возможна гроза. На остальной территории страны без осадков. Ночью и утром на правобережье местами возможен туман. Ветер ночью переменного направления, днем южный/юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +14...+19°С, днем +27...+32°С.

Во вторник, 1 сентября, в западных днем также в северных регионах ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, днем местами ливни с градом и шквалистым ветром. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер южный/юго-западный, 5-10 м/с, в западных и северных областях днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять +14...+19°С, днем +27...+32°С, в западных областях +23...+28°С.

В среду, 2 сентября, под влиянием области повышенного атмосферного давления осадков на территории Украины не предполагается. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ночью переменного направления, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11...+17°С, днем +24...+29°С, в юго-восточной части +28...+33°С.

В четверг, 3 сентября, на большей части территории Украины прогнозируется сухая и теплая погода без осадков. Лишь днем в северных областях местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +13...+19°С, днем +24...+29°С, в южных областях и Крыму +27...+32°С.

В пятницу, 4 сентября, продлится период сухой и теплой погоды без существенных осадков. Лишь в дневные часы под влиянием атмосферного фронта, в западных и северных регионах местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью переменного направления, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11...+18°С, днем +26...+31°С, в районе Полесья и Карпатах не более +18...+23°С.

В субботу, 5 сентября, в результате развития циклонической деятельности на большей части территории Украины пройдут дожди, местами с грозой, мелким градом и шквалами. Ветер западный/юго-западный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит около +13...+18°С, днем +19...+24°С, в юго-восточных областях и Крыму +25...+30°С.

В воскресенье, 6 сентября, в северных и восточных областях пройдут дожди, на остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный / северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье утром и днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +8…+13 °С, днем будет колебаться в пределах +20…+25 °С.

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