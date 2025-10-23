Подружжя з Британії відзначили 70 років шлюбу, купивши стильний спорткар

Коли любов і пристрасть до життя не згасають навіть через десятиліття, виходить така історія. Літня пара з Великобританії вирішила відсвяткувати 70 років спільного життя не вечерею чи поїздкою, а покупкою нового Porsche 911 GT3.

Подружжя з Британії відзначили 70 років шлюбу: який дивовижний подарунок собі зробили

Фотографію щасливого подружжя – містера і місіс Еванс – опублікував Porsche Centre Bournemouth.

На знімку пара позує поряд зі своїм новим спорткаром, пофарбованим у глибокий зелений відтінок Oak Green Metallic Neo. Автомобіль також виділяється сріблястими колесами із центральним замком, що підкреслюють класичний стиль GT3.

Погодьтеся, рідкісний спосіб відзначити 70-річчя весілля, але саме в цьому і криється краса історії: любов до швидкості та життя може бути вічною. Навіть коли тобі за дев'яносто, можна по-справжньому радіти новим дорогам та мріям.

Porsche у своєму пості зазначив, що був радий стати частиною такого "стильного свята кохання та відданості".

"Вітаємо містера та місіс Еванс, які нещодавно відзначили 70-ту річницю весілля. Вони доводять, що ніколи не пізно для нових пригод!" — написав дилерський центр у своєму пості.

І так, схоже, що у містера і місіс Еванс чудовий смак: Oak Green Metallic Neo вважається одним з найелегантніших і найзатребуваніших відтінків на палітрі Porsche.

