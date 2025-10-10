В австрійському Граці майже 35 років тому лікарня помилково відправила двох матерів додому з чужими дітьми. Тепер неймовірний випадок отримав підтвердження завдяки ДНК-тесту, і жінки нарешті познайомилися одна з одною.

В Австрії через 35 років зустрілися дві жінки, яких переплутали в пологовому будинку

Доріс Грюнвальд і Джессіка Д. — обидві блондинки, майже ровесниці, живуть лише за кілька кілометрів одна від одної. У жовтні 1990 року вони народилися недоношеними в одній і тій же лікарні та перші дні життя провели в інкубаторах. Коли настав час виписки, персонал переплутав немовлят.

Тепер Університетська клініка Граца офіційно визнала трагічну помилку:

"Ми глибоко шкодуємо, що тоді сталася ця помилка", — заявив нинішній директор установи.

Доріс дізналася правду ще у 22 роки, помітивши невідповідності за своєю групою крові. Коли через кілька років вона завагітніла, сім'я публічно звернулися до клініки, щоб дізнатися про спадкові захворювання, але знайти потрібну сім'ю їй не вдалося.

Пізніше і Джессіка, будучи вагітною, на сьомому місяці зіткнулася з ускладненнями. Обстеження показали, що її група крові не збігається з попередніми даними. Тоді медсестра мимохідь спитала: "А ви чули про родину Грюнвальд? Про випадок із переплутаними немовлятами?"

Після цього Джессіка знайшла Доріс у соцмережах, і повторний ДНК-тест підтвердив результати.

"Це почуття, ніби в мене раптом з'явилася сестра", — сказала Джесіка.

Пізніше сім'я Грюнвальд офіційно всиновила Доріс. Мама Джесікі написала їй:

"Ти назавжди залишишся наш номер один" .

