В Австрии спустя 35 лет встретились две женщины, которых перепутали в роддоме
НОВОСТИ

В Австрии спустя 35 лет встретились две женщины, которых перепутали в роддоме

Клиника спустя 35 лет признала трагическую ошибку

10 октября 2025, 18:53
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В австрийском Граце почти 35 лет назад больница по ошибке отправила двух матерей домой с чужими детьми. Теперь невероятный случай получил подтверждение благодаря ДНК-тесту, и женщины наконец-то познакомились друг с другом.

Дорис Грюнвальд и Джессика Д. — обе блондинки, почти ровесницы, живут всего в нескольких километрах друг от друга. В октябре 1990 года они родились недоношенными в одной и той же больнице и в первые дни жизни провели в инкубаторах. Когда пришло время выписки, персонал перепутал младенцев.

Теперь Университетская клиника Граца официально признала трагическую ошибку:

"Мы глубоко сожалеем, что тогда произошла эта ошибка", – заявил нынешний директор учреждения.

Дорис узнала правду еще в 22 года, заметив несоответствия по своей группе крови. Когда несколько лет спустя она забеременела, семья публично обратились в клинику, чтобы узнать о наследственных заболеваниях, но найти нужную семью ей не удалось.

Позже и Джессика, будучи беременной, на седьмом месяце столкнулась с осложнениями. Обследование показало, что ее группа крови не совпадает с предварительными данными. Тогда медсестра мимоходом спросила: "А вы слышали о семье Грюнвальд? О случае с перепутанными младенцами?"

После этого Джессика нашла Дорис в соцсетях и повторный ДНК-тест подтвердил результаты.

"Это чувство, будто у меня вдруг появилась сестра", — сказала Джессика.

Позже семья Грюнвальд официально усыновила Дорис. Мама Джессики написала ей:

"Ты навсегда останешься нашим номером один".

