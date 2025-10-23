logo

Супруги из Британии отметили 70 лет брака, купив стильный спорткар
Супруги из Британии отметили 70 лет брака, купив стильный спорткар

«Платиновую» свадьбу супруги из Британии отметили покупкой нового спорткара

23 октября 2025, 14:05
Автор:
Недилько Ксения

Когда любовь и страсть к жизни не угасают даже десятилетиями спустя, получается такая история. Пожилая пара из Великобритании решила отпраздновать 70 лет совместной жизни не ужином или поездкой, а покупкой нового Porsche 911 GT3.

Супруги из Британии отметили 70 лет брака, купив стильный спорткар

Супруги из Британии отметили 70 лет брака: какой удивительный подарок себе сделали

Фотографию счастливых супругов – мистера и миссис Эванс – опубликовал Porsche Centre Bournemouth.

На снимке пара позирует рядом со своим новым спорткаром, выкрашенным в глубокий зеленый оттенок Oak Green Metallic Neo. Автомобиль также выделяется серебристыми колесами с центральным замком, подчеркивающим классический стиль GT3.

Согласитесь, редкий способ отметить 70-летие свадьбы, но именно в этом и кроется красота истории: любовь к скорости и жизни может быть вечной. Даже когда тебе за девяносто, можно по-настоящему радоваться новым дорогам и мечтам.

Porsche в своем посту отметил, что был рад стать частью такого "стильного праздника любви и преданности".

"Поздравляем мистера и миссис Эванс, недавно отметивших 70-ю годовщину свадьбы. Они доказывают, что никогда не поздно для новых приключений!" – написал дилерский центр в своем посту.

И так, похоже, что у мистера и миссис Эванс отличный вкус: Oak Green Metallic Neo считается одним из самых элегантных и востребованных оттенков на палитре Porsche.

Супруги из Британии отметили 70 лет брака, купив стильный спорткар - фото 2
Супруги из Британии отметили 70 лет брака, купив стильный спорткар - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в австрийском Граце почти 35 лет назад больница ошибочно отправила двух матерей домой с чужими детьми. Теперь невероятный случай получил подтверждение благодаря ДНК-тесту, и женщины наконец-то познакомились друг с другом.

Дорис Грюнвальд и Джессика Д. — обе блондинки, почти ровесницы, живут всего в нескольких километрах друг от друга. В октябре 1990 года они родились недоношенными в одной и той же больнице и в первые дни жизни провели в инкубаторах. Когда пришло время выписки, персонал перепутал младенцев.



