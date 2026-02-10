Зростання роздрібних цін на українських АЗС у 2025 році відбулося попри загальносвітову тенденцію до здешевлення нафтопродуктів. Як пояснив директор Консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн, головними чинниками здорожчання стали внутрішні фактори — підвищення акцизів та девальвація національної валюти.

Податки та курс замість світових трендів: чому ціни на пальне в Україні продовжують зростати

За словами експерта, динаміка цін в Україні без урахування податків відповідає світовій: "За 2025 рік зростання бензину і дизпального на АЗС становило 2,47 та 2,85 грн/л. Але якщо без податків і в доларі ціна… впала на $0,06/л". Куюн підкреслив, що підвищення акцизу та зміна курсу додали до вартості літра бензину 3,4 грн та 2,1 грн відповідно, а дизпального — 3,2 грн та 2 грн.

Експерт зауважив, що стримати ще різкіший стрибок цін допомогло саме падіння вартості палива на зовнішніх ринках: "Якби ціни в світі не впали, ріст був би ще більшим – на понад 3 та 2,3 грн/л відповідно".

При цьому власники АЗС не збільшували свою маржу. "Останні три роки націнка на бензин й дизпальне тримається у вузькому діапазоні 8-9 грн/л", — зазначає фахівець. Він пояснив, що з цієї суми лише "4-5 грн або $10-12 центів на літрі – це і є заробіток АЗС", решта — витрати на логістику, зарплати та операційні податки.

Ситуація залишається напруженою, оскільки з 1 січня 2026 року в Україні стартував черговий етап підвищення акцизів. Зокрема, податок на бензин зріс "з 271,7 до 300,8 євро за 1000 л", а на дизельне пальне — "з 215,7 до 253,8 євро", що створює передумови для подальшого тиску на роздрібні ціни.

