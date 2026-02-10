Рост розничных цен на украинских АЗС в 2025 году произошел, несмотря на общемировую тенденцию к удешевлению нефтепродуктов. Как пояснил директор Консалтингового агентства А-95 Сергей Куюн, главными факторами подорожания стали внутренние факторы — повышение акцизов и девальвация национальной валюты.

Налоги и курс вместо мировых трендов: почему цены на топливо в Украине продолжают расти

По словам эксперта, динамика цен в Украине без учета налогов соответствует мировой: "За 2025 год рост бензина и дизтоплива на АЗС составил 2,47 и 2,85 грн/л. Но если без налогов и в долларе цена... упала на $0,06/л". Куюн подчеркнул, что повышение акциза и изменение курса прибавили к стоимости литра бензина 3,4 грн и 2,1 грн соответственно, а дизтоплива — 3,2 грн и 2 грн.

Эксперт отметил, что сдержать еще более резкий скачок цен помогло именно падение стоимости топлива на внешних рынках: "Если бы цены в мире не упали, рост был бы еще больше – более чем на 3 и 2,3 грн/л соответственно".

При этом владельцы АЗС не увеличивали свою маржу. "Последние три года наценка на бензин и дизтопливо держится в узком диапазоне 8-9 грн/л", — отмечает специалист. Он объяснил, что из этой суммы только "4-5 грн или $10-12 центов на литре – это и есть заработок АЗС", остальные расходы на логистику, зарплаты и операционные налоги.

Ситуация остается напряженной, поскольку с 1 января 2026 г. в Украине стартовал очередной этап повышения акцизов. В частности, налог на бензин вырос с 271,7 до 300,8 евро за 1000 л, а на дизельное топливо — с 215,7 до 253,8 евро, что создает предпосылки для дальнейшего давления на розничные цены.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что цены на заправках в Украине превышают на 5-7 гривен за литр топлива: эксперт объяснил причину.