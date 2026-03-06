Почалося: через подорожчання бензину в Україні планують підвищити тарифи на проїзд у маршрутках

Львівські перевізники звернулися до міської ради з вимогою негайного перегляду тарифів. Основна причина — зростання вартості пального на 40%, що робить роботу транспортних компаній збитковою. Підприємці наголошують: паливо складає понад половину витрат у структурі тарифу.

Маршрутки у Львові

Ситуація настільки критична, що перевізники вдалися до ультиматуму:

"Для нас прийнятним буде, якщо до кожного існуючого тарифу додасться 10 гривень. Якщо сьогодні ми не почуємо рішення, то завтра нам доведеться не виходити на маршрути", — заявили представники транспортних компаній.

Мерія Львова наразі розглядає альтернативні варіанти, щоб уникнути прямого удару по гаманцях пасажирів. Один із них — коригування роботи системи "ЛеоКарт", зокрема тимчасова відмова від безкоштовних пересадок. Це дозволило б залучити близько 9 млн гривень на місяць додатково. Також обговорюється можливість того, щоб пільговий проїзд жителів інших громад оплачували їхні місцеві бюджети, а не Львів.

Перший заступник мера Андрій Москаленко доручив проаналізувати всі пропозиції до 16 березня. До цього моменту вартість залишається незмінною: від 8,5 грн для студентів до 25 грн при оплаті готівкою.

Паралельно про аналогічні проблеми повідомляють і з Хмельниччини. У Кам’янці-Подільському приватні перевізники також просять владу підняти вартість проїзду, яка з квітня 2025 року становить 13 грн. Причина та сама — стрімке здорожчання енергоресурсів.

