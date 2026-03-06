Началось: из-за подорожания бензина в Украине планируют повысить тарифы на проезд в маршрутках

Львовские перевозчики обратились в городской совет с требованием немедленного пересмотра тарифов. Основная причина – рост стоимости горючего на 40%, что делает работу транспортных компаний убыточной. Предприниматели отмечают: топливо составляет более половины расходов в структуре тарифа.

Маршрутки во Львове

Ситуация настолько критична, что перевозчики прибегли к ультиматуму:

"Для нас приемлемо будет, если к каждому существующему тарифу прибавится 10 гривен. Если сегодня мы не услышим решение, завтра нам придется не выходить на маршруты", — заявили представители транспортных компаний.

Мэрия Львова рассматривает альтернативные варианты, чтобы избежать прямого удара по кошелькам пассажиров. Один из них — корректировка работы системы "ЛеоКарт", в частности, временный отказ от бесплатных пересадок. Это позволило привлечь около 9 млн гривен в месяц дополнительно. Также обсуждается возможность того, чтобы льготный проезд жителей других громад оплачивали местные бюджеты, а не Львов.

Первый заммэра Андрей Москаленко поручил проанализировать все предложения до 16 марта. До этого момента стоимость остается неизменной: от 8,5 грн. для студентов до 25 грн. при оплате наличными.

Параллельно об аналогичных проблемах сообщают и с Хмельнитчины. В Каменце-Подольском частные перевозчики также просят власти поднять стоимость проезда, которая с апреля 2025 составляет 13 грн. Причина та же — стремительное удорожание энергоресурсов.

