«Плати, якщо воюєш»: як ринок оренди наживається на військових біля фронту

Розслідування Bihus.Info розкрило шокуючі ціни та умови - бійці платять десятки тисяч за житло без зручностей

2 травня 2026, 10:02
Кравцев Сергей

Українські військові, які перебувають у прифронтових районах, стикаються з різким дефіцитом житла та змушені платити за оренду суми, які не відповідають навіть базовим умовам проживання. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, опублікованому на YouTube.

Житло для військових. Фото: з відкритих джерел

Журналісти описують ситуацію, як "голодні ігри" за житло: попит у багато разів перевищує пропозицію, що дозволяє орендодавцям диктувати будь-які умови. У ряді випадків військові платять 30-50 тисяч гривень на місяць за приміщення із пліснявою, іржею чи фактично без ремонту.

При цьому якість житла часто не відповідає заявленій ціні. У прифронтових містах за ті самі гроші, що й у великих обласних центрах, пропонують напівзруйновані будинки чи навіть господарські споруди. Іноді бійці змушені ділити квартири із власниками чи жити у приміщеннях без елементарних зручностей.

Окремою проблемою стали посередники. За словами військових, ріелтори нерідко вимагають комісію до 50% вартості оренди, а також створюють штучний ажіотаж, пропонуючи "доплатити" пріоритет у черзі на перегляд житла.

Крім того, фіксуються випадки дискримінації: власники відмовляються здавати квартири військовим чи підвищують ціну під час особистої зустрічі. В оголошеннях зазначаються одні суми, але на місці вони несподівано зростають.

Ключова проблема – відсутність системного механізму забезпечення житлом військових. Після перекидання підрозділів бійці змушені самостійно шукати квартири та оплачувати їх із власної кишені, що безпосередньо впливає на їхню можливість виконувати завдання.

Журналісти наголошують: існуючі компенсаційні програми покривають лише частину видатків або зовсім недоступні багатьом мобілізованим. Внаслідок цього ринок оренди біля фронту фактично перетворився на сіру зону, де правила диктує дефіцит, а платити доводиться тим, хто вже платить на фронті.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=iqke7qUNAqE
