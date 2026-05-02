«Плати, если воюешь»: как рынок аренды наживается на военных у фронта

Украинские военные, находящиеся в прифронтовых районах, сталкиваются с резким дефицитом жилья и вынуждены платить за аренду суммы, которые не соответствуют даже базовым условиям проживания. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, опубликованном на YouTube.

Журналисты описывают ситуацию, как "голодные игры" за жилье: спрос многократно превышает предложение, что позволяет арендодателям диктовать любые условия. В ряде случаев военные платят 30-50 тысяч гривен в месяц за помещения с плесенью, ржавчиной или фактически без ремонта.

При этом качество жилья часто не соответствует заявленной цене. В прифронтовых городах за те же деньги, что и в крупных областных центрах, предлагают полуразрушенные дома или даже хозяйственные постройки. Иногда бойцы вынуждены делить квартиры с владельцами или жить в помещениях без элементарных удобств.

Отдельной проблемой стали посредники. По словам военных, риелторы нередко требуют комиссию до 50% стоимости аренды, а также создают искусственный ажиотаж, предлагая "доплатить" за приоритет в очереди на просмотр жилья.

Кроме того, фиксируются случаи дискриминации: собственники отказываются сдавать квартиры военным или повышают цену при личной встрече. В объявлениях указываются одни суммы, но на месте они неожиданно растут.

Ключевая проблема – отсутствие системного механизма обеспечения военных жильем. После переброски подразделений бойцы вынуждены самостоятельно искать квартиры и оплачивать их из собственного кармана, что напрямую влияет на их возможности выполнять задачи.

Журналисты подчеркивают: существующие компенсационные программы покрывают лишь часть расходов или вовсе недоступны многим мобилизованным. В результате рынок аренды возле фронта фактически превратился в серую зону, где правила диктует дефицит, а платить приходится тем, кто уже платит на фронте.

