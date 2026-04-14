Пласт у Гурбах: присяга на вірність Україні пролунала на місці легендарного бою УПА

На Рівненщині відбулася подія, яка поєднала історію та сучасність — пластуни склали урочисту присягу в урочищі Гурби, одному з найзнаковіших місць української боротьби.

Рівненські пластуни склали присягу в урочищі Гурби

Цього року рівненські пластуни обрали для складання присяги особливе місце — урочище Гурби, де 82 роки тому відбувся один із найзапекліших боїв Української повстанської армії проти військ НКВС. Саме тут пролунала присяга на вірність Богові та Україні, що надало події глибокого символізму.

Чому саме Гурби

Гурби є не лише історичним місцем, а й важливим осередком національної пам’яті. Проведення присяги тут підкреслює спадкоємність поколінь і зв’язок сучасної молоді з боротьбою минулого.

Водночас це місце має й власну пластову історію. Зокрема, у 2009 році тут відбувався юнацький табір, а пізніше організовувалися спеціалізовані табори для пластунок.

Значення Пласту сьогодні

Організація Пласт вже понад 100 років виховує молодь у дусі відповідальності, самодисципліни та любові до України. Присяга для пластуна — це не формальність, а життєве зобов’язання, яке визначає його поведінку і цінності.

Вона передбачає вірність Богові та Україні, готовність допомагати іншим і жити за принципами Пластового Закону.

Історичний контекст

Цьогоріч подію приурочили до Дня Першої Пластової Присяги. Водночас організація поступово переходить до нової дати відзначення — 21 квітня. Саме цього дня у 1912 році у Львові відбулися перші сходини пластового гуртка “Крук”.

Таким чином, урочиста присяга у Гурбах стала не лише пам’ятною подією, а й сильним символом єдності історії, традицій та сучасного покоління українців.

