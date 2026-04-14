Пласт в Гурбах: присяга на верность Украине прозвучала на месте легендарного боя УПА

В Ровенской области произошло событие, которое объединило историю и современность — пластуны приняли торжественную присягу в урочище Гурбы, одном из самых знаменитых мест украинской борьбы.

Ровенские пластуны приняли присягу в урочище Гурбы

В этом году ровенские пластуны выбрали для присяги особое место — урочище Гурбы, где 82 года назад состоялся один из самых ожесточенных боев Украинской повстанческой армии против войск НКВД. Именно здесь прозвучала присяга на верность Богу и Украине , что придало события глубокому символизму.

Почему именно Гурбы

Сугробы являются не только историческим местом, но и важным центром национальной памяти. Проведение присяги здесь подчеркивает преемственность поколений и связь современной молодежи с борьбой прошлого.

В то же время, это место имеет и собственную пластовую историю. В частности, в 2009 году здесь проходил юношеский лагерь, а позже организовывались специализированные лагеря для пластунок.

Значение пласта сегодня

Организация Пласт уже более 100 лет воспитывает молодежь в духе ответственности, самодисциплины и любви к Украине. Присяга для пластуна – это не формальность, а жизненное обязательство , определяющее его поведение и ценности.

Она предполагает верность Богу и Украине, готовность помогать другим и жить по принципам Пластового Закона.

Исторический контекст

В этом году событие было приурочено ко Дню Первой Пластовой Присяги. В то же время организация постепенно переходит к новой дате празднования — 21 апреля. Именно в этот день в 1912 году во Львове состоялась первая ступень пластового кружка “Крук”.

Таким образом, торжественная присяга в Гурбах стала не только памятным событием, но и сильным символом единства истории, традиций и современного поколения украинцев .

