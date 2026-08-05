«План відновлення — це фантазії»: Бужанський розкритикував розмови про післявоєнну відбудову під час війни

Масштабні повітряні атаки на столицю продемонстрували повну відірваність від реальності будь-яких дискусій про майбутню відбудову держави, поки тривають бойові дії. Чинне керівництво країни має концентрувати всі наявні фінансові та управлінські зусилля виключно на критичних потребах сьогодення.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

Таку жорстку думку висловив народний депутат України Максим Бужанський, аналізуючи останні масовані удари російських окупантів по Києву.

"Мені здається, що сьогоднішня ніч у Києві, і попередня ніч обстрілів, — наголосив парламентар, — показали всю абсурдність конференцій, форумів, візій і взагалі будь-яких просторікувань на тему післявоєнного відновлення країни".

Політик переконаний, що масштаб руйнувань цивільної та комерційної інфраструктури вимагатиме колосальної праці, проте цим питанням мають займатися інші люди у відповідний час. За його словами, відбудовувати дійсно потрібно буде буквально все, але думати про це і займатися цим повинна буде наступна, післявоєнна влада, якою б вона не була.

На думку нардепа, розпилення державних ресурсів на перспективні проєкти в умовах невизначеності є неприпустимою помилкою для воюючої країни.

"Немає нічого безумнішого і безглуздішого за балаканину про відновлення після війни, — підкреслив Бужанський, додавши, — коли війна триває, немає розуміння, коли і як вона закінчиться, і всі ресурси, від управлінських до фінансових, потрібні прямо зараз".

Він закликав чиновників сфокусуватися на забезпеченні життєдіяльності держави у найближчі місяці, а не на далеких стратегіях.

Депутат упевнений, що реальний порядок денний для керівництва країни зараз набагато прозаїчніший і жорсткіший. Замість довгострокових програм держава має вистояти перед найближчими кліматичними та військовими викликами.

"План відновлення — це фантазії, — резюмував народний обранець, — є три плани: дожити до зими, підготуватися к зимі, пережити зиму, все інше — маніловщина".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України наголосив, чим можна зменшити кількість атак по містах країни.