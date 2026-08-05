«План відновлення — це фантазії»: Бужанський розкритикував розмови про післявоєнну відбудову під час війни

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Недилько Ксения
Масштабні повітряні атаки на столицю продемонстрували повну відірваність від реальності будь-яких дискусій про майбутню відбудову держави, поки тривають бойові дії. Чинне керівництво країни має концентрувати всі наявні фінансові та управлінські зусилля виключно на критичних потребах сьогодення.
Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел
Таку жорстку думку висловив народний депутат України Максим Бужанський, аналізуючи останні масовані удари російських окупантів по Києву.
Політик переконаний, що масштаб руйнувань цивільної та комерційної інфраструктури вимагатиме колосальної праці, проте цим питанням мають займатися інші люди у відповідний час. За його словами, відбудовувати дійсно потрібно буде буквально все, але думати про це і займатися цим повинна буде наступна, післявоєнна влада, якою б вона не була.
На думку нардепа, розпилення державних ресурсів на перспективні проєкти в умовах невизначеності є неприпустимою помилкою для воюючої країни.
Він закликав чиновників сфокусуватися на забезпеченні життєдіяльності держави у найближчі місяці, а не на далеких стратегіях.
Депутат упевнений, що реальний порядок денний для керівництва країни зараз набагато прозаїчніший і жорсткіший. Замість довгострокових програм держава має вистояти перед найближчими кліматичними та військовими викликами.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України наголосив, чим можна зменшити кількість атак по містах країни.